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Факти / Україна / Суспільство

У Дніпрі з підробної горілки робитимуть антисептики

У Дніпрі вирішили переробляти на антисептики підробну горілку. Вже декілька місяців у місті радикальними методами борються з підпільними наливайками. Входи барикадують, а спиртне вилучають.

Тепер у розпал епідемії з нього планують робити дефіцитні нині антисептики.

Читайте: Як зробити антисептик для рук без спирту

Асортиментом наливайки цікавився заступник мера Дніпра. Разом із чиновником до закладу буквально увірвався десяток бійців муніципальної варти. Але не для дегустації, а для тотальної конфіскації.

– Увесь цей конфіскат – тепер стратегічно важлива сировина, – кажуть чиновники.

Адже оковиту вирішили не утилізовувати, а пустити на переробку. Із нелегальної горілки у Дніпрі планують виготовляти дезінфектори.

До речі, державному підприємству Укрспирт дозволили виготовляти денатурований спирт для виробництва власних антисептиків.

Джерело: Надзвичайні новини

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