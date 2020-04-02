В Днепре с поддельной водки будуть делать антисептики

В Днепре решили перерабатывать на антисептики поддельную водку. Уже несколько месяцев в городе радикальными методами борются с подпольными наливайками. Входы баррикадируют, а спиртное изымают.

Теперь в разгар эпидемии из него планируют делать дефицитные сейчас антисептики.

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Ассортиментом наливайки интересовался заместитель мэра Днепра. Вместе с чиновником в заведение буквально ворвался десяток бойцов муниципальной стражи. Но не для дегустации, а для полной конфискации.

— Весь этот конфискат — теперь стратегически важное сырье, — говорят чиновники.

Ведь водку решили не утилизировать, а пустить на переработку. С нелегальной водки в Днепре планируют изготавливать дезинфекторы.

К слову, государственному предприятию Укрспирт разрешили изготавливать денатурированный спирт для производства собственных антисептиков.