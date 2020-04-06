Всі люди в громадських місцях мають одягати респіратор чи маску, бо, враховуючи темпи розповсюдження коронавірусної хвороби, кожен може бути потенційно інфікованим.

Ви можете не знати, що є переносником вірусу, і тим самим наражати на небезпеку інших. Маска запобігає можливому інфікуванню навколишніх.