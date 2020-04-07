Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

В Олександрівській лікарні Києва помер хворий на коронавірус, за життя якого лікарі боролися кілька тижнів.
– Пацієнт перебував у важкому стані протягом всього курсу лікування, з прогресуючим погіршенням. Він був підключений до апаратів штучної вентиляції легенів та екстракорпоральної мембранної оксигенації, проте це не врятувало йому життя, – розповіла головний лікар лікарні Людмила Антоненко.
У Запоріжжі у директора ринку, частина якого продовжувала роботу в умовах карантину, виявили коронавірус.
– Під час бесіди громадянин заперечував факт роботи ринку і перешкоджав фіксуванню правопорушення. В результаті на нього склали адміністративний протокол за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину). Роботу ринку зупинили, – розповіли у прес-службі поліції.
Пізніше стало відомо, що директор ринку знаходиться в лікарні, а 3 квітня йому підтвердили зараження коронавірусом. Стан чоловіка важкий.