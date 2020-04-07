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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

До 24 квітня призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.

Авіакомпанії скасували регулярні рейси.

Із 17 березня до 24 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

МОЗ зобов’язав лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

Станом на 7 квітня в Україні 1 462 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нових випадків.

З 6 квітня 2020 року введено нові обмеження, серед яких носіння маски та документів, які посвідчують особу.

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08:30 - 07 квітня

В Олександрівській лікарні Києва помер хворий на коронавірус, за життя якого лікарі боролися кілька тижнів.

– Пацієнт перебував у важкому стані протягом всього курсу лікування, з прогресуючим погіршенням. Він був підключений до апаратів штучної вентиляції легенів та екстракорпоральної мембранної оксигенації, проте це не врятувало йому життя, – розповіла головний лікар лікарні Людмила Антоненко.

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08:28 - 07 квітня

У Запоріжжі у директора ринку, частина якого продовжувала роботу в умовах карантину, виявили коронавірус.

– Під час бесіди громадянин заперечував факт роботи ринку і перешкоджав фіксуванню правопорушення. В результаті на нього склали адміністративний протокол за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину). Роботу ринку зупинили, – розповіли у прес-службі поліції.

Пізніше стало відомо, що директор ринку знаходиться в лікарні, а 3 квітня йому підтвердили зараження коронавірусом. Стан чоловіка важкий.

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08:25 - 07 квітня

Станом на 7 квітня у світі коронавірусом інфіковано 1 347 676 осіб. З них одужали 277 331 особа, а 74 744 пацієнта померли.

В Україні за станом ранок 7 квітня зафіксували 1 319 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. Померли від коронавірусу 38 осіб і 28 – вже одужали.

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23:23 - 06 квітня

У МОЗ пояснили ситуацію з доплатами медикам, які залучені до боротьби проти коронавірусу.

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21:42 - 06 квітня

Від початку карантину столичні правоохоронці склали понад 530 адмінпротоколів через порушення обмежувальних заходів.

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20:18 - 06 квітня

6 квітня у київській лікарні від коронавірусу помер співробітник Державного концерну Укроборонпром.

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20:01 - 06 квітня

Президент України Володимир Зеленський і держсекретар США Майк Помпео у телефонній розмові обговорили питання протидії коронавірусу.

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16:55 - 06 квітня

В Ужгороді в міській лікарні до 16 квітня на карантин закрили пульмонологічне відділення . Там проведи дезінфекцію, а пацієнтів не приймають.

У цьому відділенні лікували сім’ю священнослужителя від пневмонії. Вчора у них підтвердили коронавірус.

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16:10 - 06 квітня

На Кіровоградщині на коронавірус захворіли 13 медиків ( лікарі,медсестри,санітарки), вони контактували з хворими на пневмонію, коли не знали, що ті хворіють на коронавірусну інфекцію.

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16:07 - 06 квітня

У Тернопільській області інфікування Covid-19 підтверджено у 44 медичних працівників

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