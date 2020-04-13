PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Світові новини

Авіакатастрофа МАУ: Іран відклав розшифровку чорних скриньок на невизначений термін

Іран відклав розшифровку чорних скриньок збитого літака МАУ через коронавірус.

Голова іранської команди розслідувачів Хасан Резаєфар запросив представників восьми країн в лабораторію в Європі, але пізніше відклав. Причиною стали складнощі в пересуванні через пандемію коронавірусу.

Глава Управління з безпеки транспорту Канади Кеті Фокс підтвердила, що Іран передавав запрошення і що інші країни також поки відмовилися через пандемію.

Читайте: Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: Київ відпрацьовує три версії

– Тож завантаження і аналіз самописців варто відкласти до того часу, поки умови покращаться настільки, щоб подорожувати стало безпечно. Передбачити, коли це станеться, поки неможливо, – сказала вона.

Нагадаємо, Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військові назвали катастрофу “людською помилкою”. Після цього Тегеран заявляв, що не може розшифрувати чорні скриньки, але передавати їх в іншу країну не буде.

Джерело: CBC News

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка