Авіакатастрофа МАУ: Іран відклав розшифровку чорних скриньок на невизначений термін

Іран відклав розшифровку чорних скриньок збитого літака МАУ через коронавірус.

Голова іранської команди розслідувачів Хасан Резаєфар запросив представників восьми країн в лабораторію в Європі, але пізніше відклав. Причиною стали складнощі в пересуванні через пандемію коронавірусу.

Глава Управління з безпеки транспорту Канади Кеті Фокс підтвердила, що Іран передавав запрошення і що інші країни також поки відмовилися через пандемію.

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– Тож завантаження і аналіз самописців варто відкласти до того часу, поки умови покращаться настільки, щоб подорожувати стало безпечно. Передбачити, коли це станеться, поки неможливо, – сказала вона.

Нагадаємо, Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військові назвали катастрофу “людською помилкою”. Після цього Тегеран заявляв, що не може розшифрувати чорні скриньки, але передавати їх в іншу країну не буде.

Джерело: CBC News