Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: Київ відпрацьовує три версії

Україна продовжує вивчати різні версії авіакатастрофи літака МАУ в Тегерані 8 січня, незважаючи на заяву іранських військових про те, що цей борт збито випадково.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
– У нас є три закриті версії, які ми відпрацьовуємо. У тому числі, хто був у цьому зацікавлений і хто ще брав у цьому участь, – сказав він.
Він також додав, що Київ продовжує працювати над тим, щоб отримати доступ до чорних скриньок.
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– Давайте не будемо поспішати. Зараз тривають технічні процеси та узгодження процедур. Ми щодня на зв’язку з Іраном. Ми працюємо, – запевняє Данілов.
Як повідомлялося, Іран заявив, що не може розшифрувати чорні скриньки, але відмовляється передати їх в іншу країну.
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