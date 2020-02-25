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Факти / Україна

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: Київ відпрацьовує три версії

Україна продовжує вивчати різні версії авіакатастрофи літака МАУ в Тегерані 8 січня, незважаючи на заяву іранських військових про те, що цей борт збито випадково.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

– У нас є три закриті версії, які ми відпрацьовуємо. У тому числі, хто був у цьому зацікавлений і хто ще брав у цьому участь, – сказав він.

Він також додав, що Київ продовжує працювати над тим, щоб отримати доступ до чорних скриньок.

Читайте: Чорну скриньку МАУ можна розшифрувати лише після ремонту – Іран

– Давайте не будемо поспішати. Зараз тривають технічні процеси та узгодження процедур. Ми щодня на зв’язку з Іраном. Ми працюємо, – запевняє Данілов.

Як повідомлялося, Іран заявив, що не може розшифрувати чорні скриньки, але відмовляється передати їх в іншу країну.

Джерело: ЛІГА.net

Фото: Getty Images

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