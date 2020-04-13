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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

До 24 квітня призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.

Авіакомпанії скасували регулярні рейси.

Із 17 березня до 24 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

МОЗ зобов’язав лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

З 6 квітня 2020 року введено нові обмеження, серед яких носіння маски та документів, які посвідчують особу.

Станом на 9.00 13 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 3 102 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією.

93 особи померли, а 97 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 325 нових випадків.

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11:30 - 13 квітня

За добу в Тернопільській області було підтверджено 30 нових випадків Covid-19.

– Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 10.00 13 квітня у Тернопільській області 273 випадки Covid-19, 5 – летальних, – йдеться у повідомленні.

З них:

148-жителі Монастириського району (2 – летальних);

29-жителі Заліщицького району (2 – летальних);

23-жителі Бучацького району;

14-жителі Козівського району (1 – летальний);

13-жителі Кременецького району;

19-жителі Чортківського району;

13-жителі міста Тернополя;

5-жителі Підгаєцького району;

3-жителі Теребовлянського району;

3-жителі Тернопільського району;

1-мешканець Бережанського району;

1-мешканець Зборівського району;

1-мешканець Борщівського району.

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09:41 - 13 квітня

Станом на 9.00 13 квітня в Одеській області підтверджено 69 випадків коронавірусу.

Нові хворі – 75-річний одесит і 39-річний житель Біляївки.

За даними голови Одеської ОДА, 39 випадків були зафіксовані в області і 30 – в Одесі. Госпіталізовано 55 осіб.

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08:31 - 13 квітня

Станом на 8.00 13 квітня, у Львові та області 124 підтверджені випадки інфікування на коронавірус.

– п’ять – летальні
– шість – одужали

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 806 осіб, госпіталізовані — 240, на амбулаторному лікуванні — 566 осіб, виписані — 158 осіб.

Зараз у лікарні перебуває 83 особи, з них в реанімації — 7 осіб, на апаратні ШВЛ — 3 особи.

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22:22 - 12 квітня

Станом на 12 квітня у Житомирі офіційно зареєстровано 11 випадків Covid-19.

В інфекційному відділенні лікарні №1 з коронавірусом госпіталізовані 9 пацієнтів. Один у важкому стані на апараті ШВЛ, у решти — стан середньої важкості.

Також протягом дня зафіксували 10 підозр на коронавірус. Зразки відправили в лабораторію.

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21:41 - 12 квітня

У співробітниці Закарпатської ОДА виявили коронавірус. З 1 квітня вона перебуває у відпустці.

Керівники обладміністрації безпосереднього контакту з нею не мали.

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21:36 - 12 квітня

У Хмельницькій області зросла кількість хворих на коронавірус.

Станом на 12 квітня вже 21 лабораторно підтверджений випадок Covid-19. З них: троє одужало, два летальних випадки.

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21:04 - 12 квітня

У Монастириському районі Тернопільської області станом на 12 квітня зареєстрували 141 випадок Covid-19, з них 41 – це медики.

100 інфікованих перебувають на самоізоляції (в них легка безсимптомна форма). Одужало четверо людей – два лікарі і дві медсестри.

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19:21 - 12 квітня
Чи можна під час карантину гуляти навколо будинку – відповідь МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що українці під час карантину можуть гуляти навколо будинку. Однак у відомстві застерегли, що існують інші обмеження.

Так, не можна ходити групами більше двох осіб та гуляти в парках, скверах чи зонах відпочинку.

Виняток становлять тільки вигул домашньої тварини або службова необхідність.

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19:18 - 12 квітня

У Дніпропетровській області у районному центрі Петропавлівка через інфікування коронавірусом медсестри на ізоляції перебувають 53 медпрацівники місцевої лікарні.

Жінка, у якої діагностували Covid-19, мала контакти з членами релігійної організації, яка проводила біблійну школу в Першотравенську, де потім зафіксували спалах коронавірусу.

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18:38 - 12 квітня

У Києво-Печерській лаврі, де раніше зафіксували спалах Covid-19, помер архімандрит Нектарій.

Йому було 74 роки. За інформацією церкви, смерть архімандрита наступила після тривалої хвороби.

Однак з’явилась інформація, що він міг померти через коронавірус.

Також ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла, у якого раніше запідозрили коронавірус і який перебував на самоізоляції, через погіршення самопочуття госпіталізували в Олександрівську лікарню.

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