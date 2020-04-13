Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

22:22 -

Станом на 12 квітня у Житомирі офіційно зареєстровано 11 випадків Covid-19.

В інфекційному відділенні лікарні №1 з коронавірусом госпіталізовані 9 пацієнтів. Один у важкому стані на апараті ШВЛ, у решти — стан середньої важкості.

Також протягом дня зафіксували 10 підозр на коронавірус. Зразки відправили в лабораторію.