Усі українці, крім тих, що на самоізоляції, можуть спокійно користуватися особистим автомобілем на території України.

Громадяни можуть покидати територію своїх населених пунктів та областей.

– Користуватися власним авто можна без територіальних обмежень. Тобто виїжджати в інші населені пункти як в межах, так і за межі області, – каже член Асоціації правників України Микита Жуков.

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Це не стосується тих міст, сіл і областей, де місцева влада запровадила заборону на в’їзд і виїзд, як, наприклад, у Чернівецькій області.

– Виняток – рішення органів місцевого самоврядування, які ввели такі обмеження у регіоні, – доповнює експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можна самостійно міняти місце обсервації.