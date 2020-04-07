Під час самоізоляції людина не може залишати або змінювати на свій розсуд місце обсервації.

Вона не може сісти в особистий автомобіль, велосипед, мотоцикл і вирушити в інше місце.

– Під час призначення самоізоляції людина самостійно вказує місце свого перебування. Після цього вона зобов’язана постійно перебувати у зазначеному нею місці: квартирі, будинку, дачі. Змінити місце самоізоляції не можна, – каже в коментарі сайту Факти ICTV член Асоціації правників України Микита Жуков.

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Залишати місце самоізоляції можуть лише ті, у кого немає родичів, друзів або знайомих, які могли б за ними доглядати. Наприклад, люди старше 60 можуть виходити в магазин чи аптеку, що розміщені на відстані не більш як два кілометри від дому, або ж вигулювати собаку два рази в день.

Дозвіл залишати місце обсервації не стосується хворих коронавірусом, які можуть заражати інших людей.

– Якщо ж людина вирішить порушити ці правила, такі дії будуть розцінюватися як порушення режиму самоізоляції, – додає Микита Жуков.

За його словами, особи, які двічі порушили умови самоізоляції підлягають обов’язковій госпіталізації в ізолятори.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що таке самоізоляція і хто повинен обов’язково залишатися вдома з 6 квітня 2020 року.