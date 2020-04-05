Що таке самоізоляція: кому від 6 квітня потрібно залишатись вдома

Кабмін в оновленій постанові №211 постановив українців, які мають підозру на коронавірус, повинні відправитись на самоізоляцію.

Самоізоляція – це перебування у визначеному місці протягом 14 днів та утримування від контактів з іншими особами, крім тих, з ким людина проживає.

У постанові перераховують, хто повинен піти на самоізоляцію:

особи, щодо яких є підозра на інфікування, або особи, які хворіють на Сovid-19 та не потребують госпіталізації;

особи, які досягли 60-річного віку, крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення Сovid-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури.

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Згідно постанови, призначає самоізоляцію лікар особи з підозрою на інфікування коронавірусом. Також він визначає строк самоізоляції. Інформацію про особу вносять у спеціальних перелік Міністерства охорони здоров’я.

Якщо немає людини, яка допоможе самоізольованому у побутових питаннях, тоді він може двічі на день виходити у магазин або вигулювати домашніх тварин. Але він повинен ходити у найближчий магазин у масці та тримати дистанцію у 1,5 м.

Контроль за дотриманням режиму самоізоляції здійснюють поліцейські. Якщо двічі порушити режим, поліцейські оштрафують людину на 17 тис. грн та відправлять на примусову обсервацію в медзаклад.

Інша ситуація із людьми, які повернулись за кордону. Їх по факту вважають такими, що мали контакт з хворим на Covid-19 і вони підлягають обов’язковій обсервації у спеціальному закладі протягом 14 днів після перетину кордону.

Нагадаємо, Кабмін посилив карантин. Серед обмежень: перебування у громадських місцях без маски, відвідування парків та скверів та міжміські та міські перевезення пасажирів.

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