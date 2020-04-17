Сільпо, KFC, Mаmаmia: ревізор перевірив роботу закладів під час карантину

На Новому каналі відбулася прем’єра першого спецвипуску програми Ревізор. Карантин. Який із закладів зміг пройти ревізію від Юлії Панкової – читайте у матеріалі.

Цього разу крім звичного аналізатора олії, пірометра, термометра, ведуча озброїлася новим приладом – люмінометром. Він визначає ступінь забруднення навіть чистих, на перший погляд, поверхонь.

Згідно з результатами перевірки, команда програми Ревізор. Карантин рекомендує такі заклади.

1. Сільпо. На вході працівник супермаркету вимірював температуру не кожному відвідувачу, однак видавав маски тим, хто їх не мав.

У торговій залі стояло кілька дезінфекторів для рук. Весь персонал магазину був у масках і рукавичках. Також він стежив за дотриманням дистанції між відвідувачами, яка повинна бути 1,5-2 метри.

Усі фрукти, овочі, крупи, які до цього продавалися відкритими, були запаковані.

2. Піцерія Mаmаmia. Для того, щоб перевірити заклад, ведуча замовила доставку їжі. Кур’єр дотримувався усіх санітарно-гігієнічних норм, був у масці, рукавичках і зберігав дистанцію. Піца була запакована у картонну коробку, а салат – у бокс.

Також ведуча перевірила кухню закладу. Весь персонал був у масках та рукавичках. Кухарі показали дезінфікуючі засоби, якими обробляють поверхні. Вони знали всі правила та норми карантинних заходів.

Продукти зберігалися за правильних умов.

Однак, за результатами перевірки, Ревізор не рекомендує KFC. Перевірку проводили в одному із закладів мережі. Його кухарі готували їжу без масок та рукавичок.

На кухні було брудно, але курятина, головний продукт закладу, зберігалася за правильних умов – була простікерованою, у вакуумі і зберігалася в холодильній камері.

Однак недотримання кухарями санітарно-гігієнічних норм під час карантину не дозволило команді рекомендувати цей заклад.

До слова, щоб ви могли уберегти себе від коронавірусу, раніше Факти ICTV писали, як обробляти продукти після магазину.