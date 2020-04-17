Сильпо, KFC, Mаmаmia: ревизор проверил работу заведений во время карантина

На Новом канале состоялась премьера первого спецвыпуска программы Ревизор. Карантин. Какое из заведений смогло пройти ревизию от Юлии Панковой — читайте в материале.

В этот раз кроме привычного анализатора масла, пирометра, термометра ведущая вооружилась новым прибором – люминометром. Он определяет степень загрязнения даже чистых, на первый взгляд, поверхностей.

Согласно результатам проверки, команда программы Ревизор. Карантин рекомендует такие заведения.

1. Сильпо. На входе работник супермаркета измерял температуру не каждому посетителю, однако выдавал маски тем, у кого их не было.

В торговом зале стояло несколько дезинфекторов для рук. Весь персонал магазина был в масках и перчатках. Также он следил за соблюдением дистанции между посетителями, которая должна быть 1,5-2 метра.

Все фрукты, овощи, крупы, которые до этого продавались открытыми, были упакованы.

2. Пиццерия Mаmаmia. Для того, чтобы проверить заведение, ведущая заказала доставку еды. Курьер придерживался всех санитарно-гигиенических норм, был в маске, перчатках и сохранял дистанцию. Пицца была упакована в картонную коробку, а салат — в бокс.

Также ведущая проверила кухню заведения. Весь персонал был в масках и перчатках. Повара показали дезинфицирующие средства, которыми обрабатывают поверхности. Они знали все правила и нормы карантинных мероприятий.

Продукты хранились при правильных условиях.

Однако, по результатам проверки, Ревизор не рекомендует KFC. Проверку проводили в одном из заведений сети. Его повара готовили пищу без масок и перчаток.

На кухне было грязно, но курятина, главный продукт заведения, сохранялась при правильных условиях — была простикерованой, в вакууме и хранилась в холодильной камере.

Однако несоблюдение поварами санитарно-гигиенических норм во время карантина не разрешило команде рекомендовать это заведение.

К слову, чтобы вы могли уберечь себя от коронавируса, ранее Факты ICTV писали, как обрабатывать продукты после магазина.