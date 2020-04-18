Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

У Житомирській області хочуть посилити правила карантину в період з 17 до 27 квітня.
Про це йдеться в постанові головного санітарного лікаря області Зіновія Парамонова.
У документі йдеться, що на вказаний період необхідно заборонити рух всіх видів пасажирського і приватного транспорту, а також припинити діяльність всіх підприємств і організацій, включаючи продуктові магазини.
У Харкові на Великдень обмежать масові релігійні заходи.
– Масові релігійні заходи будуть обмежені в Харкові з 13.00 18 квітня до 6.00 21 квітня… Керівникам релігійних громад рекомендовано провести всі великодні богослужіння в дистанційному режимі, – повідомляє прес-служба Харківської міськради.
Крім того, комісія рекомендувала керівникам продовольчих, непродовольчих і змішаних ринків призупинити роботу на період дії карантину.
У Дніпропетровській області не оголошуватимуть комендантську годину.
Про це сказав голова облради Святослав Олійник.
– Звичайно, це не комендантська година! Так, поліція може підійти. Втім, якщо ви маєте поважну причину для виходу з дому, достатньо сповістити про це правоохоронців. Якщо ж серйозної причини немає, залишайтеся вдома. Наразі це найголовніше, що здатне запобігти епідемії коронавірусу, – сказав він.
З 19 квітня у Вінницькій області закриваються всі ринки.
Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.
– Найновіше обмеження – це закриття ринків, всіх, без винятку з 19 квітня. Якщо ми цього не зробимо, то карантин може бути продовжений до вересня, – йдеться в повідомленні.
За його словами, є висока ймовірність, що саме після свят буде значне збільшення кількості хворих коронавірусом, тому головним завданням керівництва області є недопущення цього та стабілізація ситуації.