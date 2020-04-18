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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

До 24 квітня призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.

Авіакомпанії скасували регулярні рейси.

Із 17 березня до 24 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

МОЗ зобов’язав лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

З 6 квітня 2020 року введено нові обмеження, серед яких носіння маски та документів, які посвідчують особу.

Станом на 07.30 17 квітня в Україні зафіксовано 4 161 випадок інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 116 померли, а 186 пацієнтів одужали. За добу виявлено 397 нових випадів.

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22:48 - 17 квітня

В Україні збільшилася кількість летальних випадків під час Covid-19, повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Статистика правдива, вона така є. Зараз у нас трішечки більше 4,5 тис. хворих, із них – 150 летальні (випадки. – Ред.), – повідомив лідер держави в ефірі одного з українських телеканалів.

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22:23 - 17 квітня

У Житомирській області хочуть посилити правила карантину в період з 17 до 27 квітня.

Про це йдеться в постанові головного санітарного лікаря області Зіновія Парамонова.

У документі йдеться, що на вказаний період необхідно заборонити рух всіх видів пасажирського і приватного транспорту, а також припинити діяльність всіх підприємств і організацій, включаючи продуктові магазини.

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22:20 - 17 квітня

У Харківській області близько половини підтверджених випадків коронавірусу виявлено у хворих на пневмонію.

Про це повідомила директор ГУ Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України Любов Махота.

– Ми завдяки суцільному скринінгу виявили близько 30 випадків Covid-19, – сказала вона.

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22:16 - 17 квітня

У Харкові на Великдень обмежать масові релігійні заходи.

– Масові релігійні заходи будуть обмежені в Харкові з 13.00 18 квітня до 6.00 21 квітня… Керівникам релігійних громад рекомендовано провести всі великодні богослужіння в дистанційному режимі, – повідомляє прес-служба Харківської міськради.

Крім того, комісія рекомендувала керівникам продовольчих, непродовольчих і змішаних ринків призупинити роботу на період дії карантину.

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22:14 - 17 квітня

У Дніпропетровській області не оголошуватимуть комендантську годину.

Про це сказав голова облради Святослав Олійник.

– Звичайно, це не комендантська година! Так, поліція може підійти. Втім, якщо ви маєте поважну причину для виходу з дому, достатньо сповістити про це правоохоронців. Якщо ж серйозної причини немає, залишайтеся вдома. Наразі це найголовніше, що здатне запобігти епідемії коронавірусу, – сказав він.

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17:34 - 17 квітня

З 19 квітня у Вінницькій області закриваються всі ринки.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

– Найновіше обмеження – це закриття ринків, всіх, без винятку з 19 квітня. Якщо ми цього не зробимо, то карантин може бути продовжений до вересня, – йдеться в повідомленні.

За його словами, є висока ймовірність, що саме після свят буде значне збільшення кількості хворих коронавірусом, тому головним завданням керівництва області є недопущення цього та стабілізація ситуації.

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14:23 - 17 квітня

На Дніпропетровщині зафіксували ще 5 випадків коронавірусної інфекції.

Загалом коронавірус лабораторно підтвердили у 94 мешканців регіону. 9 мешканців області одужали від коронавірусу.

Про це повідомив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко.

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13:22 - 17 квітня

Міська влада Києва ухвалила рішення про введення карантину на території Іонинського монастиря.

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13:19 - 17 квітня

Церкви Миколаєва на Великдень будуть зачинені, – про це заявив мер міста Олександр Сенкевич. Закрити там хочуть і цвинтарі на поминальні дні.

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12:48 - 17 квітня

Яка змінилась мапа захворювання у Києві:

статистика коронавірусу у києві

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