Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

22:14 -

У Дніпропетровській області не оголошуватимуть комендантську годину.

Про це сказав голова облради Святослав Олійник.

– Звичайно, це не комендантська година! Так, поліція може підійти. Втім, якщо ви маєте поважну причину для виходу з дому, достатньо сповістити про це правоохоронців. Якщо ж серйозної причини немає, залишайтеся вдома. Наразі це найголовніше, що здатне запобігти епідемії коронавірусу, – сказав він.