Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

14:22 -

У Миколаївській області зареєстровано 37 підтверджених випадків Covid-19.

З них – 26 осіб з Вознесенська та району, 5 – мешканці Миколаєва, 4 – з Доманівського району та по одній особі – у Южноукраїнську та Арбузинському районі.

За минулу добу за допомогою звернулися 6 пацієнтів з підозрою на коронавірус, одного з них госпіталізовано, 5 – призначене амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.