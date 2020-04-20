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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 24 квітня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня по 24 квітня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.

Станом на 09.30 20 квітня в Україні зафіксовано 5 449 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 141 людина помера, а 347 пацієнтів одужали. За добу виявлено 343 нових випадки.

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Пряма трансляція
08:25 - 20 квітня

Станом на 19 квітня, 152 українця лікуються від коронавірусу за кордоном, водночас 50 громадян вже одужали.

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08:24 - 20 квітня

В Одеській області 19 квітня в лікарні помер хворий на коронавірус медичний працівник.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

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16:54 - 19 квітня

Дві монахині захворіли на коронавірус у Головчинецькому Свято-Преображенському жіночому монастирі УПЦ МП на Хмельниччині.

Про це повідомила Хмельницька міська рада. Чи закриватимуть монастир на карантин наразі невідомо.

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16:28 - 19 квітня

Нині в Україні на коронавірус хворіє 358 дітей, з них 199 – молодші 9 років.

Лікування кожної дитини проходить під повним контролем Міністерства охорони здоров’я України.

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15:48 - 19 квітня

Президент України Володимир Зеленський тримає під особистим контролем питання дотримання карантину під час Великодніх богослужінь.

Зареєстрували поодинокі випадки порушення карантину. У 19 церквах на території 13 областей зафіксували надмірне скупчення людей та відсутність індивідуальних засобів захисту.

Найбільше порушень – на Донеччині, там розпочато кримінальне провадження. У Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях поліцейські склали три адміністративні протоколи.

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14:22 - 19 квітня

У Миколаївській області зареєстровано 37 підтверджених випадків Covid-19.

З них – 26 осіб з Вознесенська та району, 5 – мешканці Миколаєва, 4 – з Доманівського району та по одній особі – у Южноукраїнську та Арбузинському районі.

За минулу добу за допомогою звернулися 6 пацієнтів з підозрою на коронавірус, одного з них госпіталізовано, 5 – призначене амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.

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14:16 - 19 квітня

В одеському храмі Різдва Присвятої Богородиці священики УПЦ МП, незважаючи на карантинні обмеження, вночі та вранці 19 квітня проводили освячення пасок на вулиці.

Діти без масок, недотримання соціальної дистанції – такі порушення зафіксували кореспонденти Фактів ICTV.

Як на Великдень в Одесі святили паски

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13:43 - 19 квітня

В Одеській області тест підтвердив Covid-19 ще у 14 осіб, загалом 121 інфікований.

Серед нових хворих:

  • 6 жінок віком від 29 до 75 років;
  • 6 чоловіків від 29 до 70 років;
  • 3-річна дівчинка;
  • 9-річний хлопчик.

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13:34 - 19 квітня

У Збройних силах України станом на 19 квітня зареєстровано 32 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19, двоє одужали та двоє померли.

За добу коронавірус підтвердився у трьох військових.

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13:10 - 19 квітня

На Буковині за останню добу померло 6 людей. У двох з них підтверджено зараження коронавірусом, ще у чотирьох очікуються результати діагностики.

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