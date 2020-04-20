PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.
До 24 квітня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.
Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.
З 17 березня по 24 квітня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.
До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.
МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.
З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.
Станом на 09.30 20 квітня в Україні зафіксовано 5 449 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.
Загалом 141 людина помера, а 347 пацієнтів одужали. За добу виявлено 343 нових випадки.
0 нових повідомлень
З початку
З кінця
Пряма трансляція
08:25
-
20 квітня
Станом на 19 квітня, 152 українця лікуються від коронавірусу за кордоном, водночас 50 громадян вже одужали.
08:24
-
20 квітня
В Одеській області 19 квітня в лікарні помер хворий на коронавірус медичний працівник.
Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.
16:54
-
19 квітня
Дві монахині захворіли на коронавірус у Головчинецькому Свято-Преображенському жіночому монастирі УПЦ МП на Хмельниччині.
Про це повідомила Хмельницька міська рада. Чи закриватимуть монастир на карантин наразі невідомо.
16:28
-
19 квітня
Нині в Україні на коронавірус хворіє 358 дітей, з них 199 – молодші 9 років.
Лікування кожної дитини проходить під повним контролем Міністерства охорони здоров’я України.
15:48
-
19 квітня
Президент України Володимир Зеленський тримає під особистим контролем питання дотримання карантину під час Великодніх богослужінь.
Зареєстрували поодинокі випадки порушення карантину. У 19 церквах на території 13 областей зафіксували надмірне скупчення людей та відсутність індивідуальних засобів захисту.
Найбільше порушень – на Донеччині, там розпочато кримінальне провадження. У Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях поліцейські склали три адміністративні протоколи.
14:22
-
19 квітня
У Миколаївській області зареєстровано 37 підтверджених випадків Covid-19.
З них – 26 осіб з Вознесенська та району, 5 – мешканці Миколаєва, 4 – з Доманівського району та по одній особі – у Южноукраїнську та Арбузинському районі.
За минулу добу за допомогою звернулися 6 пацієнтів з підозрою на коронавірус, одного з них госпіталізовано, 5 – призначене амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.
14:16
-
19 квітня
В одеському храмі Різдва Присвятої Богородиці священики УПЦ МП, незважаючи на карантинні обмеження, вночі та вранці 19 квітня проводили освячення пасок на вулиці.
Діти без масок, недотримання соціальної дистанції – такі порушення зафіксували кореспонденти Фактів ICTV.
13:43
-
19 квітня
В Одеській області тест підтвердив Covid-19 ще у 14 осіб, загалом 121 інфікований.
Серед нових хворих:
- 6 жінок віком від 29 до 75 років;
- 6 чоловіків від 29 до 70 років;
- 3-річна дівчинка;
- 9-річний хлопчик.
13:34
-
19 квітня
У Збройних силах України станом на 19 квітня зареєстровано 32 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19, двоє одужали та двоє померли.
За добу коронавірус підтвердився у трьох військових.
Вгору
Вгору
X
13:10
-
19 квітня
На Буковині за останню добу померло 6 людей. У двох з них підтверджено зараження коронавірусом, ще у чотирьох очікуються результати діагностики.