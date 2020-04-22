Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

10:56 -

У Тернопільській області станом на 22 квітня лабораторно підтвердили 471 випадок коронавірусу, за добу – 36, з яких у Почаєві – 13.

За даними Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ, серед інфікованих – 440 дорослих та 31 дитина.

Від Covid-19 в області померли 7 осіб та 34 вже одужали.