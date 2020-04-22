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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 24 квітня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня по 24 квітня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.

Станом на 09.30 22 квітня в Україні зафіксовано 6 652 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 174 людини померло, а 424 пацієнти одужали. За добу виявлено 467 нових випадків.

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12:06 - 22 квітня

У Києві підтвердили ще 97 випадків коронавірусу.

Усього кількість інфікованих зросла до 989 осіб.

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11:14 - 22 квітня

Станом на 10.00 22 квітня в Миколаївській області зареєстровано 99 підтверджених випадків Covid-19. З них медичних працівників – 23.

Виявлено за добу підтверджених випадків – 16.

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10:56 - 22 квітня

У Тернопільській області станом на 22 квітня лабораторно підтвердили 471 випадок коронавірусу, за добу – 36, з яких у Почаєві – 13.

За даними Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ, серед інфікованих – 440 дорослих та 31 дитина.

Від Covid-19 в області померли 7 осіб та 34 вже одужали.

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10:54 - 22 квітня

В Україні зростає кількість інфікованих Covid-19 медпрацівників. Станом на 22 квітня 2020 року в Україні на коронавірус захворіло 1 245 медиків.

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10:53 - 22 квітня

У Збройних силах України станом на ранок 22 квітня підтверджено 43 випадки інфікування коронавірусом. З них чотири людини одужали, а двоє померли.

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10:22 - 22 квітня

У Херсоні зафіксовано 2 нових випадки захворювання на коронавірус. Кількість захворілих у місті – 10.

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09:33 - 22 квітня

Станом на 9.30 22 квітня в Україні зафіксували 6 592 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу зафіксовано 467 нових випадків.

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09:19 - 22 квітня

За добу кількість хворих на Covid-19 у Дніпрі збільшилася на 20 осіб, повідомив мер міста Борис Філатов.

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08:23 - 22 квітня

Станом на 08.00 22 квітня у Львові та на Львівщині 274 підтверджені випадки інфікування коронавірусом.

 

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07:38 - 22 квітня

В Одесі закрили всі ринки і обмежили доступ на кладовища.

Таке рішення ухвалили для запобігання поширенню коронавірусу.

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