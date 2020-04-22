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Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.
До 24 квітня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.
Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.
З 17 березня по 24 квітня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.
До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.
МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.
З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.
Станом на 09.30 22 квітня в Україні зафіксовано 6 652 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією.
Загалом 174 людини померло, а 424 пацієнти одужали. За добу виявлено 467 нових випадків.
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12:06
-
22 квітня
У Києві підтвердили ще 97 випадків коронавірусу.
Усього кількість інфікованих зросла до 989 осіб.
11:14
-
22 квітня
Станом на 10.00 22 квітня в Миколаївській області зареєстровано 99 підтверджених випадків Covid-19. З них медичних працівників – 23.
Виявлено за добу підтверджених випадків – 16.
10:56
-
22 квітня
У Тернопільській області станом на 22 квітня лабораторно підтвердили 471 випадок коронавірусу, за добу – 36, з яких у Почаєві – 13.
За даними Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ, серед інфікованих – 440 дорослих та 31 дитина.
Від Covid-19 в області померли 7 осіб та 34 вже одужали.
10:53
-
22 квітня
У Збройних силах України станом на ранок 22 квітня підтверджено 43 випадки інфікування коронавірусом. З них чотири людини одужали, а двоє померли.
10:22
-
22 квітня
У Херсоні зафіксовано 2 нових випадки захворювання на коронавірус. Кількість захворілих у місті – 10.
09:33
-
22 квітня
Станом на 9.30 22 квітня в Україні зафіксували 6 592 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу зафіксовано 467 нових випадків.
09:19
-
22 квітня
За добу кількість хворих на Covid-19 у Дніпрі збільшилася на 20 осіб, повідомив мер міста Борис Філатов.
08:23
-
22 квітня
Станом на 08.00 22 квітня у Львові та на Львівщині 274 підтверджені випадки інфікування коронавірусом.
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07:38
-
22 квітня
В Одесі закрили всі ринки і обмежили доступ на кладовища.
Таке рішення ухвалили для запобігання поширенню коронавірусу.