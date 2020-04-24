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Факти / Україна

РНБО готує санкції проти Mail.ru, ВКонтакте та Одноклассники

Україна планує запровадити санкції проти російських соціальних мереж та інтернет-сервісів, зокрема Mail.ru, ВКонтакте та Одноклассники, які заблоковані з 16 травня 2017 року. РНБО готує проект відповідного рішення.

– З метою застосування обмежувальних заходів (санкцій) і підготовки засідання Ради національної безпеки і оборони України секретар РНБО Олексій Данілов направив відповідні листи до Кабінету міністрів, Нацбанку та СБУ з проханням надати пропозиції з цього питання, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про запровадження санкцій щодо більш ніж 400 юридичних та фізичних осіб.

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Це питання перебуває на контролі президента України Володимира Зеленського. Його винесуть на засідання Ради національної безпеки і оборони, яке відбудеться ближчим часом.

Нагадаємо, 16 травня 2017 року тодішній президент Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії. Зокрема, обмеження стосуються блокування соціальних мереж Вконтакті і Однокласники, а також сервісів Яндекса.

Джерело: РНБО

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