Уряд виділив 6 млрд грн на допомогу з безробіття

Кабмін на позачерговому засіданні ухвалив постанову Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Уряд виділив 6 млрд грн, а також затвердив порядок використання зазначених коштів.

Ухвалена постанова дозволить вирішити дві цілі. Перша – забезпечити реальну допомогу тим людям, які зараз, на жаль, вже втратили роботу. А друга – допомогти роботодавцям з виплатою заробітних плат їхнім працівникам, і тим самим попередити звільнення, – зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

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Виділені кошти спрямовуватимуться на виплату:

допомоги з безробіття – 1,277 млрд грн;

підвищення мінімального розміру допомоги з безробіття з 650 грн до 1 тис. грн;

допомога звільненим за власним бажанням з 1 дня, а не з 91 дня;

виплата усім безробітним з 1 дня реєстрації, а не з 7;

допомоги щодо часткового безробіття – 4,723 млрд грн;

виплати суб’єктам малого та середнього підприємництва на період карантину для покриття витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час.

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