Уряд виділив 6 млрд грн на допомогу з безробіття

Кабмін на позачерговому засіданні ухвалив постанову Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Уряд виділив 6 млрд грн, а також затвердив порядок використання зазначених коштів.
Ухвалена постанова дозволить вирішити дві цілі. Перша – забезпечити реальну допомогу тим людям, які зараз, на жаль, вже втратили роботу. А друга – допомогти роботодавцям з виплатою заробітних плат їхнім працівникам, і тим самим попередити звільнення, – зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
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Виділені кошти спрямовуватимуться на виплату:
- допомоги з безробіття – 1,277 млрд грн;
- підвищення мінімального розміру допомоги з безробіття з 650 грн до 1 тис. грн;
- допомога звільненим за власним бажанням з 1 дня, а не з 91 дня;
- виплата усім безробітним з 1 дня реєстрації, а не з 7;
- допомоги щодо часткового безробіття – 4,723 млрд грн;
- виплати суб’єктам малого та середнього підприємництва на період карантину для покриття витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час.
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