PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Уряд виділив 6 млрд грн на допомогу з безробіття

Кабмін на позачерговому засіданні ухвалив постанову Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Уряд виділив 6 млрд грн, а також затвердив порядок використання зазначених коштів.

Ухвалена постанова дозволить вирішити дві цілі. Перша – забезпечити реальну допомогу тим людям, які зараз, на жаль, вже втратили роботу. А друга – допомогти роботодавцям з виплатою заробітних плат їхнім працівникам, і тим самим попередити звільнення, – зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Читайте: В Україні кількість безробітних зросла на 36%

Виділені кошти спрямовуватимуться на виплату:

  • допомоги з безробіття – 1,277 млрд грн;
  • підвищення мінімального розміру допомоги з безробіття з 650 грн до 1 тис. грн;
  • допомога звільненим за власним бажанням з 1 дня, а не з 91 дня;
  • виплата усім безробітним з 1 дня реєстрації, а не з 7;
  • допомоги щодо часткового безробіття – 4,723 млрд грн;
  • виплати суб’єктам малого та середнього підприємництва на період карантину для покриття витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час.

Раніше Факти ICTV писали, як оформити допомогу з безробіття через портал державних послуг Дія.

Джерело: Урядовий портал

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка