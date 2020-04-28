Додаток Дія: чи безпечно зберігати дані у кабінеті громадянина

Як перевірити свої дані у додатку Дія?
Після авторизації у додатку, вся персональна інформація та цифрові документи з’являються автоматично за умови наявності такої інформації у реєстрах.
Тож ви можете звірити електронні дані зі своїми паперовими документами.
Що робити, якщо у додатку Дія немає усіх моїх даних?
Якщо ваші персональні дані відображаються некоректно або не всі, вам необхідно перевірити дані, за допомогою яких ви проходили авторизацію в BankID.
Можливо, щось було введено неправильно.
Якщо усунути проблему не вдалося, зверніться до служби підтримки.
Знайти її можна одразу в додатку Дія.
Хто може бачити мої дані, окрім мене?
Перевірка даних здійснюється за допомогою QR-коду, що генерується додатком.
QR-код не містить жодної персональної інформації і є дійсним лише протягом 3 хвилин.
По суті – це такий тимчасовий лінк. Ймовірність того, що хтось сфотографує і скористається доступом до вашого документа мінімальна.
За допомогою QR-коду перевірити достовірність документів можуть не лише представники поліції, але й ви самі.
Чи безпечно зберігати дані у додатку?
Дія – добре захищена платформа. Вона міститься у надійному дата-центрі та відповідає світовим стандартам захисту від кіберзагроз.
У додатку зберігаються мінімальні відомості про користувачів у зашифрованому вигляді.
Інформація про кожного користувача зберігається на окремих серверах, що не підключені один до одного.
Щодо конфеденційності: авторизація здійснюється за допомогою технології BankID.
Такий спосіб є досить надійним і його застосування – традиційна практика для багатьох розвинених країн світу.
Що робити, якщо загубив телефон з додатком Дія?
Насамперед потрібно зайти у ваш акаунт з іншого пристрою та змінити пароль.
Усі ваші дані залишаться у безпеці, адже стороння людина не зможе здійснити авторизацію.