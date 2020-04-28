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Факти / Україна / Суспільство
Додаток Дія: чи безпечно зберігати дані у кабінеті громадянина
Додаток Дія: чи безпечно зберігати дані у кабінеті громадянина

На електронному державному порталі Дія запустили кабінет громадянина, у якому можна перевірити інформацію про свою нерухомість, електронні документи, авто, землю та бізнес.

Кабінет громадянина надає доступ до особистої інформації, е-послуг та електронних консультацій.

Факти ICTV разом з генеральним директором та адвокатом Правозахисної ліги Олександром Малюком розібрали, чи безпечно зберігати свої дані у додатку Дія.

Як перевірити свої дані у додатку Дія?

Після авторизації у додатку, вся персональна інформація та цифрові документи з’являються автоматично за умови наявності такої інформації у реєстрах.

Тож ви можете звірити електронні дані зі своїми паперовими документами.

Що робити, якщо у додатку Дія немає усіх моїх даних?

Якщо ваші персональні дані відображаються некоректно або не всі, вам необхідно перевірити дані, за допомогою яких ви проходили авторизацію в BankID.

Можливо, щось було введено неправильно.

Якщо усунути проблему не вдалося, зверніться до служби підтримки.

Знайти її можна одразу в додатку Дія. 

Хто може бачити мої дані, окрім мене?

Перевірка даних здійснюється за допомогою QR-коду, що генерується додатком.

QR-код не містить жодної персональної інформації і є дійсним лише протягом 3 хвилин.

По суті – це такий тимчасовий лінк. Ймовірність того, що хтось сфотографує і скористається доступом до вашого документа мінімальна.

За допомогою QR-коду перевірити достовірність документів можуть не лише представники поліції, але й ви самі.

Чи безпечно зберігати дані у додатку?

Дія – добре захищена платформа. Вона міститься у надійному дата-центрі та відповідає світовим стандартам захисту від кіберзагроз.

У додатку зберігаються мінімальні відомості про користувачів у зашифрованому вигляді.

Інформація про кожного користувача зберігається на окремих серверах, що не підключені один до одного.

Щодо конфеденційності: авторизація здійснюється за допомогою технології BankID.

Такий спосіб є досить надійним і його застосування – традиційна практика для багатьох розвинених країн світу.

Що робити, якщо загубив телефон з додатком Дія?

Насамперед потрібно зайти у ваш акаунт з іншого пристрою та змінити пароль.

Усі ваші дані залишаться у безпеці, адже стороння людина не зможе здійснити авторизацію.

 

 

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