Додаток Дія: чи безпечно зберігати дані у кабінеті громадянина

На електронному державному порталі Дія запустили кабінет громадянина, у якому можна перевірити інформацію про свою нерухомість, електронні документи, авто, землю та бізнес.

Кабінет громадянина надає доступ до особистої інформації, е-послуг та електронних консультацій.

Факти ICTV разом з генеральним директором та адвокатом Правозахисної ліги Олександром Малюком розібрали, чи безпечно зберігати свої дані у додатку Дія.