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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.

Станом на 28 квітня в Україні зафіксували 9 410 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 401 людина.

З них 239 летальних випадків, а 992 пацієнти одужали.

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09:33 - 28 квітня

У 14 пацієнтів Військово-медичного клінічного центру Північного регіону підтверджено коронавірус.

Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер в ефірі одного з телеканалів.

– Там зафіксовано 14 осіб на сьогодні. З них вісім лікарів, які там працюють, дев’ятий прикріплений, перебуває у відрядженні, і п’ять військовослужбовців, – сказав він.

За його словами, кілька випадків хвороби протікають безсимптомно, через що лікарі сумніваються в діагнозі.

– Окрім цього лікарі, у яких встановлено інфікування, не вірять, що вони хворіють. Вони у свого керівництва отримали дозвіл направити зразки ще до Києва, щоб перевірити наявність коронавірусу, – додав Кучер.

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00:12 - 28 квітня

На Буковині підтверджено ще 53 випадки Covid-19. Загалом в області 1 428 випадків коронавірусної інфекції, повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук.

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23:45 - 27 квітня

Через тиждень після Великодня можна констатувати, що в Україна не сталося сплеску коронавірусу, однак він ще можливий.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Робота, яку було проведено під час великодніх свят, дала ефект. Замість 8 млн осіб, які зазвичай ходять до храмів, до церков пішли 130 тис. громадян.

Якщо люди продовжать дотримуватися самоізоляції, то країна рухається в тому режимі, який було прогнозовано, – повідомив він.

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22:04 - 27 квітня

На в’їздах і виїздах з села Зоря Рівненської області розпочнуть діяти контрольно-пропускні пункти через спалах коронавірусу.

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21:08 - 27 квітня

У Дніпропетровській області 8 нових випадків коронавірусу, 5 з них – серед медиків.

Загалом кiлькiсть лабораторно пiдтверджених випадкiв Covid-19 в регіоні становить 318.

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21:04 - 27 квітня

У гуртожитку приватного ВНЗ у селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району на коронавірус захворіли 6 іноземних студентів та його  комендант.

Попередньо – наразі там знаходяться 152 людини, переважно іноземні студенти.

– У ніч проти п’ятниці 22-річному хлопцю стало зле, він втратив свідомість. Ніяких симптомів коронавірусу не мав. Проте у лікарні йому зробили ПЛР-тест і за добу дізналися про позитивний результат.  В неділю почали тестувати контактних осіб. На сьогодні протестували 20 людей, ввечері надійшло ще 50 зразків. Тестування триває, – повідомляє Київська ОДА.

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20:13 - 27 квітня

Обласну лікарню у Маріуполі закривають на карантин на 21 день через виявлення хворих на коронавірус, повідомила заступник міського голови Ксенія Сухова.

За її словами, працюватиме лише нейрохірургічне відділені, тому що воно єдине у Донецькій області.

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19:42 - 27 квітня

Центральну районну лікарню Зміївська у Харківської області закриють на карантин після спалаху захворювань на Covid-19. У медзакладі виявили 25 випадків зараження – 14 серед пацієнтів та 11 серед медиків.

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18:33 - 27 квітня

Мер Львова Андрій Садовий підписав розпорядження про виділення 27 медикам, які захворіли на коронавірус, по 20 тис. грн.

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18:26 - 27 квітня

На Черкащині за вихідні від коронавірусу померло п’ятеро людей – усі з Черкас.

Вони мали складні супутні патології, тому інфікування Covid-19 ускладнило перебіг захворювання, повідомляє ОДА.

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