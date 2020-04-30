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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу. Послаблення карантину передбачаються з 12 травня за умови відсутності спалаху Covid-19.

Станом на 30 квітня в Україні підтверджено 10 406 випадків Сovid-19, з них 540 протягом останньої доби.

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11:45 - 30 квітня

У Збройних силах України за минулу добу підтвердили ще два нових випадки захворювання на коронавірус.

Станом на 7 ранку 30 квітня в ЗСУ на коронавірус захворіли 54 людини, 20 пацієнтів одужали, 2 – померли.

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09:44 - 30 квітня

Станом на 30 квітня в Україні зафіксували 10 406 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

За добу захворіло 540 осіб. З них летальних випадків 261, а 1 238 пацієнтів одужали.

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20:43 - 29 квітня

Станом на 20.15 отримано ще вісім позитивних результати:

5 по м. Днiпро
2 по м. Павлоград
1 по м. Кривий Рiг

Станом на 20.15 загальна кiлькiсть лабораторно пiдтверджених випадкiв Covid-19 по областi складає 347.

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15:39 - 29 квітня

МОЗ закупить 200 апаратів ШВЛ українського виробництва.

Як заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, на це урядом передбачено 100 млн грн.

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15:04 - 29 квітня

Кабінет міністрів уже має план поступового скасування обмежувальних заходів після 11 травня.

Про це заявив голова Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

– Послаблення можливе лише за умови скорочення темпів поширення коронавірусної хвороби. Нам усім нині потрібно потерпіти ще два тижні, виконати усі вимоги карантину, – сказав він.

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15:04 - 29 квітня

Кабінет міністрів після 11 травня використовуватиме інструмент адаптивного регіонального карантину.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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12:30 - 29 квітня

За добу у Києві на коронавірус захворіли ще 43 людини, п’ятеро з них – медики. Також один хворий помер.

Станом на 29 квітня у столиці 1 341 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.

Із випадків захворювання, підтверджених за минулу добу – 2 у Києво-Печерській Лаврі.

Карта корнавірусу в Києві

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11:45 - 29 квітня

У Кіровоградській області за добу одужали відразу 20 пацієнтів, серед них – 13 медпрацівників.

Водночас у регіоні підтвердили 21 новий випадок інфікування, зокрема – 10 медиків.

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11:41 - 29 квітня

На Тернопільщині від коронавірусу помер священик, який таємно проводив служби у приватних будинках. Про це в Facebook повідомив голова Шумської РДА Віталій Кудлак.

За його словами, наразі медики намагаються встановити всіх, хто з ним контактував.

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10:13 - 29 квітня

Станом на ранок 29 квітня у ЗСУ на коронавірус хворіють 52 особи, одужали 20 військових та 2 померли.

За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19.

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