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Факти / Україна / Суспільство

Послаблення карантину з 11 травня: що відкриється (СПИСОК)

З 11 квітня деякий бізнес отримає право на роботу в умовах карантину.

Про це заявив Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

Читайте: Карантин в Україні продовжать до 22 травня, але з 11 травня будуть пом’якшення

 

Уряд розробляє алгоритми безпечного відкриття об’єктів:

  • оптової та роздрібної торгівлі непродовольчими товарами;
  • заклади побутового обслуговування населення;
  • салонів краси;
  • автосалонів;
  • музеїв;
  • бібліотек;
  • закладів громадського харчування на винос;
  • аудиторів;
  • адвокатів;
  • нотаріусів.

Вони працюватимуть за умови чітких правил дотримання санітарних норм.

Окрім цього, розглядають також можливість відкриття літніх майданчиків закладів громадського харчування.

– В той же час місцева влада може обмежувати їхню роботу чи закривати з огляду на ситуацію, яка склалася в місті та регіоні, – каже Шмигаль.

Нагадаємо, Кабінет міністрів зібрався 4 травня на позачергове засідання. На ньому ухвалять деякі послаблення карантину в Україні.

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