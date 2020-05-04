Послаблення карантину з 11 травня: що відкриється (СПИСОК)

З 11 квітня деякий бізнес отримає право на роботу в умовах карантину.

Про це заявив Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

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Уряд розробляє алгоритми безпечного відкриття об’єктів:

оптової та роздрібної торгівлі непродовольчими товарами;

заклади побутового обслуговування населення;

салонів краси;

автосалонів;

музеїв;

бібліотек;

закладів громадського харчування на винос;

аудиторів;

адвокатів;

нотаріусів.

Вони працюватимуть за умови чітких правил дотримання санітарних норм.

Окрім цього, розглядають також можливість відкриття літніх майданчиків закладів громадського харчування.

– В той же час місцева влада може обмежувати їхню роботу чи закривати з огляду на ситуацію, яка склалася в місті та регіоні, – каже Шмигаль.

Нагадаємо, Кабінет міністрів зібрався 4 травня на позачергове засідання. На ньому ухвалять деякі послаблення карантину в Україні.