Послаблення карантину з 11 травня: що відкриється (СПИСОК)

З 11 квітня деякий бізнес отримає право на роботу в умовах карантину.
Про це заявив Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.
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Уряд розробляє алгоритми безпечного відкриття об’єктів:
- оптової та роздрібної торгівлі непродовольчими товарами;
- заклади побутового обслуговування населення;
- салонів краси;
- автосалонів;
- музеїв;
- бібліотек;
- закладів громадського харчування на винос;
- аудиторів;
- адвокатів;
- нотаріусів.
Вони працюватимуть за умови чітких правил дотримання санітарних норм.
Окрім цього, розглядають також можливість відкриття літніх майданчиків закладів громадського харчування.
– В той же час місцева влада може обмежувати їхню роботу чи закривати з огляду на ситуацію, яка склалася в місті та регіоні, – каже Шмигаль.
Нагадаємо, Кабінет міністрів зібрався 4 травня на позачергове засідання. На ньому ухвалять деякі послаблення карантину в Україні.