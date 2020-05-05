Неефективність чи низькі доходи? Нефьодов про звільнення з митної служби

Поки вся країна, затамувавши подих, стежила за шоу під назвою Повернення Міхо, яке досі, до речі, так нічим і не закінчилося, майже непоміченими пройшли куди більш значущі кадрові зміни у владі.

Кабінет міністрів буквально за 30 секунд звільнив керівництво двох ключових відомств, що відповідають за наповнення бюджету – Податкової та Митної служб.

Що стоїть за гучними відставками і через кого тепер будуть проходити найбільші грошові потоки в країні?

Проблема доходів

Податкову і митницю в Україні заведено вважати класичними корупційними монстрами. Досить просто поглянути на тих, хто в різний час очолював ці структури: втікачі Микола Азаров, Віталій Захарченко, Олександр Клименко, Ігор Калетник, або найсвіжіший приклад – “людина-картата ковдра” Роман Насіров.

В кінці 2018 року уряд Володимира Гройсмана з подання тодішнього міністра фінансів Оксани Маркарової вирішив роз’єднати податкову і митницю з єдиної фіскальної служби на два окремих відомства. Керівництво нових структур вибирали на відкритих конкурсах.

У травні 2019 року податкову очолив Сергій Верланов, який до цього працював заступником Маркарової. А в липні 2019 року керівником митниці став Максим Нефьодов – головний хіпстер серед українських чиновників, колишній заступник міністра економіки, керівник проекту держзакупівель Prozorro.

Нова влада вирішила не міняти команду Маркарової, але питання до роботи відомств виникали. Найбільше діставалося митниці. Екс-глава Офісу президента Андрій Богдан говорив, що у Нефьодова “не виходить” і що для консультацій залучають навіть екс-віце-прем’єра часів Віктора Януковича Валерія Хорошковського. Сам Нефьодов це заперечував, а критику називав інформаційними атаками.

Але за підсумками 2019 року невиконання плану доходів державного бюджету склало майже 38 млрд грн. Це був рекорд з 2015 року. Насамперед держава не дорахувалася митних виплат.

У 2020 році ситуація тільки погіршилася. 4 березня, під час розгляду відставки уряду Олексія Гончарука у Верховній Раді, президент Володимир Зеленський слів вже особливо не добирав:

— За два місяці нового року невиконання держбюджету становить 16 млрд грн. 13 млрд з них – це провал надходжень від митниці. Нам розповідають про рішучий і безкомпромісний бій з контрабандою, але зараз виглядає так, що в цьому бою контрабанда відправляє митницю в нокаут. Митниця повинна збирати не лайки у Facebook, а гроші в казну, – підкреслив Зеленський.

Нефьодов парирував, що митниця – це не верстальний станок для друкування грошей. Але новий міністр фінансів Ігор Уманський спробував ініціювати відставку і очільника митниці, і податкової. Нефьодова він теж звинувачував у відсутності ефективної боротьби з контрабандою, а Верлавнова – в махінаціях з податками, через які бюджет нібито недоотримує по 5 млрд грн на місяць. Але натомість звільнили самого Уманського.



Сергій Марченко, який прийшов йому на заміну, спочатку говорив, що проблеми в податковій і митниці потрібно вирішувати комплексно, а просто відставки керівництва нічого не змінять. Після того ж, як Кабмін таки звільнив Верланова і Нефьодова Мінфін розіслав прес-реліз про те, що “їх перебування на посадах було ризиком забезпечення фінансової безпеки, вони втратили довіру людей і повинні піти”. На додаток ще і в Раді створили тимчасову слідчу комісію для розслідування втрат бюджету.

У кожного свій підрахунок

І Нефьодов, і Верланов кажуть, що звільнення для них стали несподіваними, попередньо з ними ніхто нічого не обговорював. Верланов заперечує будь-яку корупцію в податковій і навіть подав до Генпрокуратури заяви проти Уманського, який звинувачує його в махінаціях.

Нефьодов же визнає, що проблеми на митниці є, але нарікає на загальне падіння економіки і відсутність необхідного часу для реформ.

— Зрозуміло, що ми чули критику, яка пов’язана з начебто тим, що митниця недовиконує плани. Звичайно, митниця збирає менше грошей, ніж планували ще восени минулого року, але вибачте, ситуація з тих пір кардинально змінилася. Замість зростання на 11,3% оподатковуваний імпорт впав більш ніж на 2%, крім цього, курс на 6,5% менше того, який був закладений в бюджеті. Про карантин та інші обмежувальні заходи я навіть не хочу згадувати, – говорить екс-голова митниці.

Що стосується боротьби з контрабандою, то тут Нефьодов якраз навпаки бачить прогрес. За його словами, зараз через карантин спостерігається падіння у зборах, передусім, щодо сировинних товарів, а ось збори за традиційними контрабандними товарами, навпаки, зростають.

— За перший квартал в Україну легально потрапило на 71% мобільних телефонів більше. Або люди за перший квартал стали на 71% багатшими і почали купувати всі масово iPhone, або, що більш ймовірно, істотну частину сірого, чорного імпорту ми почали видавлювати в білий сегмент, – підкреслює колишній головний митник.

Водночас Нефьодов визнає, що корупція на митниці залишилася, але звертає увагу на те, що його програма реформ була розрахована на 1,5 року, а проводилася тільки по суті 4,5 місяця, до цього ж тривав довгий бюрократичний етап створення самої структури нової Митної служби.

— Реформи Нефьодова виявилися незручними, тому вирішили поставити когось, хто буде правильно контролювати грошові потоки і направляти їх в правильне місце. Єдине, через що нестача по митниці – це зміна курсу. Якщо ви планували бюджет за курсом 29, а курс 25 – звичайно, у вас буде невиконання плану, – вважає економіст Сергій Фурса.

Він згадує, що за Нефьодова проходили кадрові чистки – звільнили 500 співробітників, керівників регіональних митниць не погоджували з “місцевими царьками”, як це зазвичай було заведено.

— Якби зупинена була контрабанда, а вона не була зупинена, – парирує голова фракції партії Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія.

Нова мода

Заміну звільненим керівникам фіскальних органів знайшли швидко. І тут Кабмін скористався лазівкою, отриманою в результаті введення в країні карантину. Нові конкурси на посади керівників митниці та податкової просто не проводилися. Для подання документів на посаду головного податківця країни відвели всього один день. Далі співбесіда і вперед – контракт до кінця карантину.

Тож на керівництво податкової провели Олексія Любченка. Він працював в структурах служби аж з 1999 року. У 2009-2011 роках був заступником голови Державної податкової адміністрації, тобто за часів президентства Віктора Януковича, а це означає, має підпадати під люстрацію. Але уряд це не зупинило.

— Як кажуть на ринку – це давній знайомий міністра Сергія Марченка, і Марченку з ним було комфортно працювати. Тобто Марченко покладає на нього надії, – відзначає економіст Тарас Козак.

Сам міністр називає Любченка професіоналом, якому не потрібен час на розкачку. Тобто мода на “нові обличчя” пройшла, тепер в хід пішли добре забуті старі.

— Якщо до податкової є питання щодо корупції, то дивно призначати людину, яка працювала за уряду Азарова. Адже від людини, яка все життя провела в податковій, ви не будете чекати боротьби з корупцією в цьому відомстві, – розмірковує Сергій Фурса.

Міністр Марченко ж обіцяє, що Любченко буде щомісяця звітувати про свою роботу.

У митницю взагалі сватали колишнього міністра внутрішніх справ і економіки Василя Цушка. Того самого, який працював в урядах Януковича і Азарова, навіть розповідав, що врятував президента-втікача в 2007 році від арешту, штурмуючи Генпрокуратуру. Але минулого тижня кандидатуру Цушка нібито зняли з обговорення.

— Цушко – це невдалий жарт, або побачили реакцію суспільства і вирішили сказати, що це невдалий жарт, – констатує Фурса.

Зараз виконувачем обов’язків голови митниці призначено Ігоря Муратова. Це досвідчений митник, тобто теж перевірений кадр, знайомий системі. Марченко каже, що йому довіряє.

Гра продовжується

Водночас необачно було б називати нинішніх керівників тимчасовими. Навіть після карантину ще потрібно буде оголосити конкурс, провести його, а без політичної волі на все це може піти дуже багато часу. З іншого боку, саму процедуру призначення Любченка вже оскаржують в Окружному адмінсуді Києва. Та й Верланова з Нефьодовим з держслужби не звільнили, а поки просто вивели за штат, вони навіть продовжують отримувати зарплату.

Більш того, за даними Фактів ICTV, той же Верланов допускає судове оскарження свого відсторонення з посади, на подання позову у нього є місяць, і команда юристів над цим уже працює. Тобто боротьба за такі грошові у всіх сенсах посади просто так не закінчиться.

Валерій Літонінський