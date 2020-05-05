Неэффективность или низкие доходы? Нефьодов об увольнении из таможенной службы

Пока вся страна, затаив дыхание, следила за шоу под названием Возвращение Михо, которое до сих пор, кстати, так ничем и не закончилось, почти незамеченными прошли куда более значимые кадровые изменения во власти.

Кабинет министров буквально за 30 секунд сменил руководство двух ключевых ведомств, отвечающих за наполнение бюджета – Налоговой и Таможенной служб.

Что стоит за громкими отставками и через кого теперь будут проходить крупнейшие денежные потоки в стране?

Проблема доходов

Налоговую и таможню в Украине принято считать классическими коррупционными монстрами. Достаточно просто взглянуть на тех, кто в разное время возглавлял эти структуры: бежавшие из страны Николай Азаров, Виталий Захарченко, Александр Клименко, Игорь Калетник, или самый свежий пример – “человек-клетчатое одеяло” Роман Насиров.

В конце 2018 года правительство Владимира Гройсмана с подачи тогдашнего министра финансов Оксаны Маркаровой решило разъединить налоговую и таможню из единой фискальной службы в два отдельных ведомства. Руководство новых структур выбирали на открытых конкурсах.

В мае 2019 года налоговую возглавил Сергей Верланов, который до этого работал заместителем Маркаровой. А в июле 2019 года руководителем таможни стал Максим Нефьодов – главный хипстер среди украинских чиновников, бывший заместитель министра экономики, руководитель проекта госзакупок Prozorro.

Новая власть не стала менять команду Маркаровой, но вопросы к работе ведомств возникали. Больше всего доставалось таможне. Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан говорил, что у Нефьодова “не получается” и что для консультаций ему привлекают даже экс-вице-премьера времен Виктора Януковича Валерия Хорошковского. Сам Нефьодов это отрицал, а критику называл информационными атаками.

Но по итогам 2019 года невыполнение плана доходов государственного бюджета составило почти 38 млрд грн. Это был рекорд с 2015 года. И в первую очередь государство не досчиталось таможенных выплат.

В 2020 году ситуация только ухудшилась. 4 марта, во время рассмотрения отставки правительства Алексея Гончарука в Верховной Раде, президент Владимир Зеленский слов уже особо не выбирал:

— За два месяца нового года невыполнение госбюджета составляет 16 млрд грн. 13 млрд из них — это провал поступлений от таможни. Нам рассказывают о решительном и бескомпромиссном бое с контрабандой, но сейчас выглядит так, что в этом бою контрабанда отправляет таможню в нокаут. Таможня должна собирать не лайки в Facebook, а деньги в казну, — подчеркнул Зеленский.

Нефьодов парировал, что таможня – это не станок для печатанья денег. Но новый министр финансов Игорь Уманский попытался инициировать отставку и главы таможни, и налоговой. Нефьодова он тоже обвинял в отсутствии эффективной борьбы с контрабандой, а Верланова – в махинациях с налогами, из-за которых бюджет якобы недополучает по 5 млрд грн в месяц. Но вместо этого уволили самого Уманского.

Пришедший ему на замену Сергей Марченко сначала говорил, что проблемы в налоговой и таможне нужно решать комплексно, а просто отставки руководства ничего не изменят. А после того, как Кабмин таки уволил Верланова и Нефьодова, Минфин разослал пресс-релиз о том, что “их пребывание на должностях было риском обеспечения финансовой безопасности, они потеряли доверие людей и должны уйти”. Вдогонку еще и в Раде создали временную следственную комиссию для расследования потерь бюджета.

У каждого свой подсчет

И Нефьодов, и Верланов говорят, что увольнение для них стало неожиданным, предварительно с ними никто ничего не обсуждал. Верланов отрицает какую-либо коррупцию в налоговой и даже подал в Генпрокуратуру заявления против Уманского, который уличает его в махинациях.

Нефьодов же признает, что проблемы на таможне есть, но сетует на общее падение экономики и отсутствие необходимого времени для реформ.

— Понятно, что мы слышали критику, которая связана с вроде бы тем, что таможня недовыполняет планы. Конечно, таможня собирает меньше денег, чем планировали еще осенью прошлого года, но простите, ситуация с тех пор кардинально изменилась. Вместо роста на 11,3% налогооблагаемый импорт упал более чем на 2%, кроме этого, курс на 6,5% меньше того, который был заложен в бюджете. О карантине и других ограничительных мерах я даже не хочу вспоминать, — говорит экс-глава таможни.

Что касается борьбы с контрабандой, то тут Нефьодов как раз наоборот видит прогресс. По его словам, сейчас из-за карантина наблюдается падение по сборам, в первую очередь, по сырьевым товарам, а вот сборы по традиционным контрабандным товарам, наоборот, растут.

— За первый квартал в Украину легально попало на 71% мобильных телефонов больше. Или люди за первый квартал стали на 71% богаче и начали покупать все массово iPhone, либо, что более вероятно, существенную часть серого, черного импорта мы начали выдавливать в белый сегмент, — подчеркивает бывший главный таможенник.

При этом Нефьодов признает, что коррупция на таможне осталась, но обращает внимание на то, что его программа реформ была рассчитана на 1,5 года, а проводилась только по сути 4,5 месяца, до этого же продолжался длинный бюрократический этап создания самой структуры новой Таможенной службы.

— Реформы Нефьодова оказались неудобными, поэтому решили поставить кого-то, кто будет правильно контролировать денежные потоки и направлять их в правильное место. Единственное, из-за чего недостача по таможне – это изменение курса. Если вы планировали бюджет по курсу 29, а курс 25 – конечно, у вас будет невыполнение плана, — считает экономист Сергей Фурса.

Он вспоминает, что при Нефьодове проходили кадровые чистки — уволили 500 сотрудников, руководителей региональных таможен не согласовывали с “местными царьками”, как это обычно было принято.

— Если бы остановлена была контрабанда, а она не была остановлена, — парирует глава фракции партии Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

Новая мода

Замену уволенным руководителям фискальных органов нашли быстро. И тут Кабмин воспользовался лазейкой, полученной в результате введения в стране карантина. Новые конкурсы на должности руководителей таможни и налоговой просто не проводились. Для подачи документов на пост главного налоговика страны отвели всего один день. Дальше собеседование и вперед – контракт до конца карантина.

Таким образом, на руководство налоговой провели Алексея Любченко. Он работает в структурах службы аж с 1999 года. В 2009-2011 годах был заместителем главы Государственной налоговой администрации, то есть во времена президентства Виктора Януковича, а значит, по идее, должен подпадать под люстрацию. Но правительство это не остановило.

— Как говорят на рынке — это давний знакомый министра Сергея Марченко, и Марченко с ним было комфортно работать. То есть Марченко возлагает на него надежды, — отмечает экономист Тарас Козак.

Сам министр называет Любченко профессионалом, которому не нужно время на раскачку. То есть мода на “новые лица” прошла, теперь в ход пошли хорошо забытые старые.

— Если по налоговой есть вопросы по коррупции, то странно назначать человека, который работал при правительстве Азарова. Ведь от человека, который всю жизнь провел в налоговой, вы не будете ждать борьбы с коррупцией в этом ведомстве, — рассуждает Сергей Фурса.

Министр Марченко же обещает, что Любченко будет каждый месяц отчитываться о своей работе.

В таможню и вовсе сватали бывшего министра внутренних дел и экономики Василия Цушко. Того самого, который работал в правительствах Януковича и Азарова, даже рассказывал, что спас беглого президента в 2007 году от ареста, штурмуя Генпрокуратуру. Но на прошлой неделе кандидатуру Цушко вроде как сняли с обсуждения.

— Цушко – это неудачная шутка, или увидели реакцию общества и решили сказать, что это неудачная шутка, — констатирует Фурса.

Сейчас исполняющим обязанности главы таможни назначен Игорь Муратов. Тоже опытный таможенник. Марченко говорит, что ему доверяет.

Игра продолжается

При этом опрометчиво было бы называть нынешних руководителей временными. Даже после карантина еще нужно будет объявить конкурс, провести его, а без политической воли на все это может уйти очень много времени. С другой стороны, саму процедуру назначения Любченко уже оспаривают в Окружном админсуде Киева. Да и Верланова с Нефьодовым с госслужбы не уволили, а пока просто вывели за штат, они даже продолжают получать зарплату.

Более того, по данным Фактов ICTV, тот же Верланов допускает судебное обжалование своего отстранения с должности, на подачу иска у него есть месяц, и команда юристов над этим уже работает. Так что борьба за такие денежные во всех смыслах должности просто так не закончится.

Валерий Литонинский