Одним із обов’язкових заходів для запобігання захворювання на коронавірус є регулярна обробка рук антисептиком.

Відомий лікар Євген Комаровський розповів простий рецепт санітайзеру і поділився, як зробити антисептик для рук в домашніх умовах.

Інгредієнти:

Спирт – 240 мл;

Перекис водню 3% – 15 мл;

Гліцерин – 5 мл;

Вода – 60 мл.

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Спосіб приготування:

Виливаємо в ємність спирт, набираємо шприцом перекис водню і додаємо в ємність зі спиртом, додаємо гліцерин і воду, розмішуємо розчин.

До речі, раніше Євген Комаровський розповів, які симптоми коронавірусу з’являються у дітей.