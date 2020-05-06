Одним із обов’язкових заходів для запобігання захворювання на коронавірус є регулярна обробка рук антисептиком.
Відомий лікар Євген Комаровський розповів простий рецепт санітайзеру і поділився, як зробити антисептик для рук в домашніх умовах.
Інгредієнти:
- Спирт – 240 мл;
- Перекис водню 3% – 15 мл;
- Гліцерин – 5 мл;
- Вода – 60 мл.
Читайте: Протидія коронавірусу: у Києві дезінфікуватимуть житлові будинки
Спосіб приготування:
Виливаємо в ємність спирт, набираємо шприцом перекис водню і додаємо в ємність зі спиртом, додаємо гліцерин і воду, розмішуємо розчин.
До речі, раніше Євген Комаровський розповів, які симптоми коронавірусу з’являються у дітей.