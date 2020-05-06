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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу. Послаблення карантину передбачаються з 12 травня за умови відсутності спалаху Covid-19.

Станом на 6 травня 2020 року в Україні за добу зафіксували 487 нових інфікованих коронавірусом. Загальна кількість зросла до 13 184.

Загалом 327 людей померло, а 2 097 пацієнтів одужало.

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15:44 - 06 травня

У Дніпропетровській області за останню добу виявили 90 випадків Covid-19, загалом у регіоні 568 жителів хворіють на коронавірус, 72 – уже одужали, 4 – померли.

Найбільше нових випадків – у Кривому Розі та Дніпрі.

– Коронавірус підтвердили у 40 жителів Кривого Рогу, 34 людей із Дніпра, трьох – з Нікополя та по одному з Кам’янського та Новомосковська, – звітують у Дніпропетровській ОДА.

Крім того, нові випадки зафіксували у Софіївському, Криничанському, Солонянському, Дніпровському, Криворізькому та Новомосковському районах. Усього в області понад 7,7 тис. жителів перевірили на коронавірус.

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14:12 - 06 травня

З 11 травня і по всій Україні збільшать кількість громадського транспорту.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, місцевій владі дозволять збільшити кількість транспорту, щоб люди отримали можливість добиратися на роботу. Відповідальність за ймовірні спалахи коронавірусу також покладають на мерів міст.

– Його запуск ми плануємо робити в рамках нашої концепції адаптивного карантину. І тут у нас спільна відповідальність з місцевою владою, коли всі аспекти будуть прораховані. Громадський транспорт у великих містах – це ризик сотень хворих і тут треба діяти поступально і дивитися на питання безпеки, – сказав він.

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13:01 - 06 травня

У рамках послаблення карантину наземний громадський транспорт Києва працюватиме в обмеженому режимі до 22 травня.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив у ході брифінгу.

Наземний громадський транспорт працюватиме в обмеженому режимі на першому етапі послаблень

– До 22 травня точно. Але ми збільшимо кількість маршрутів в ті райони, які сьогодні мало охоплені. Бізнес, який починає роботу, також повинен вирішити питання з підвозом своїх співробітників до місця роботи, – зазначив Кличко.

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13:01 - 06 травня

Коронавирус в Киеве: статистика по районам Киева (КАРТА)

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13:00 - 06 травня

В Україну прибув літак Мрія з гуманітарною допомогою від КНР.

Медичний вантаж закупила компанія Нафтогаз.

– Сумарно вся партія з КНР коштує приблизно півмільярда гривень, – заявив на брифінгу голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

У вантаж входять 500 тис. захисних костюмів, 700 моніторів пацієнта, 50 мобільних цифрових рентген-апаратів і 50 портативних ультразвукових апаратів.

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Це вже другий рейс найбільшого в світі транспортного літака в Україну за останні тижні.

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12:59 - 06 травня

У Києво-Печерській лаврі збільшилась кількість хворих на Covid-19 серед священників.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко на брифінгу.

– За минулу добу захворіла 21 жінка, дві дитини та 45 чоловікiв. 17 випадків у Києво-Печерській Лаврі. айбільше випадків захворювання, із виявлених минулої доби, в Печерському районі – 23. Та в Дарницькому – 17, – заявив Кличко.

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12:32 - 06 травня

На боротьбу з поширенням гострої респіраторної хвороби Covid-19 вже витрачено понад 1,8 млрд грн бюджетних коштів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

– На запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19 вже витрачено понад 1,8 млрд грн бюджетних коштів, – йдеться в повідомленні.

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12:10 - 06 травня

Станом на 6 травня у Києві підтвердили ще 68 випадків Covid-19.

Загальна кількість зросла до 1 651, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Одужало 99 киян, а померло 28 хворих.

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10:54 - 06 травня

У Збройних силах України за минулу добу підтверджено новий випадок захворювання на коронавірус.

Covid-19 виявили у військовослужбовця з Одеської області. Пацієнт лікується вдома під наглядом медичної служби, його стан задовільний, а симптоми захворювання відсутні.

 – Станом на 07.00 06 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19 хворіє 30 осіб. Також за період пандемії одужали 49 людей та 2 летальних випадки, – повідомляє Командування медичних cил ЗСУ.

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10:38 - 06 травня

З 11 травня в Україні зміняться умови карантину, повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

Як він зазначив, дозволять гуляти парками, зонами відпочинку, почнуть працювати заклади роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, окрім зон харчування та дитячих зон в ТРЦ.

– Починаючи з 11 травня ми змінюємо умови карантину на території країни. Яких змін воно буде стосуватись? Ми робимо пом’якшення порівняно з тим, що у нас є на сьогодні, – заявив він.

За його словами, також почнуть працювати кафе на виніс, літні майданчики та ресторани під відкритим небом.

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