PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро та долар подешевшали: курс валют на 7 травня

Національний банк України на 7 травня встановив офіційний курс долара на рівні 26,93 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Євро також змінився в ціні в порівнянні з попереднім банківським днем і становить 29,10 грн, що на 17 копійок нижче.

Курс валют в Україні від НБУ на 7.05:

  • 1 долар США – 26,93 грн;
  • 1 євро – 29,10 грн;
  • 1 польський злотий – 6,41 грн.

До слова, НБУ прогнозує, що ВВП України за підсумками II кварталу (квітень-червень 2020 року) скоротиться на 11% у порівнянні з другим кварталом минулого року.

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх