Національний банк України на 7 травня встановив офіційний курс долара на рівні 26,93 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Євро також змінився в ціні в порівнянні з попереднім банківським днем і становить 29,10 грн, що на 17 копійок нижче.

Курс валют в Україні від НБУ на 7.05:

1 долар США – 26,93 грн;

1 євро – 29,10 грн;

1 польський злотий – 6,41 грн.

До слова, НБУ прогнозує, що ВВП України за підсумками II кварталу (квітень-червень 2020 року) скоротиться на 11% у порівнянні з другим кварталом минулого року.