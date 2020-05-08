Доступні кредити на житло запустять економіку України – Зубик

Доступні кредити на купівлю нерухомості для громадян України залучать величезні інвестиції в будівельну галузь, що призведе до збільшення кількості робочих місць і податкових надходжень. Про це заявив у своєму блозі Володимир Зубик, президент некомерційної асоціації підприємств-будівельників Інтергал-Буд.

– Президент і уряд роблять ставку на проект Велике будівництво, який передбачає кредитування Укравтодору та виділення коштів для будівництва доріг, транспортних розв’язок і мостів. Але інфраструктурні об’єкти, такі як дороги і мости, мають економічний мультиплікатор на рівні 2-3. Частка заробітної плати робітників у собівартості таких об’єктів – всього 6-7%, а основна маса робіт проводиться технікою з імпортної сировини, що закуповується за валюту. Дороги на 70% – це бітум, який купується в Білорусі (рік тому Росія заборонила експорт бітуму в Україну, до цього вона була основним постачальником), – написав Володимир Зубик.

За його словами, більш ефективним вкладенням коштів є будівництво житла, де мультиплікатор – близько 9. Крім того, новобудови на 98% складаються з української сировини та виготовлених в Україні матеріалів. Це підтримка нашої промисловості та виробників. Житлове будівництво створить в 10 разів більше робочих місць, ніж дороги і мости, де основний обсяг робіт виконують автомати-комбайни.

Саме на будівництві велика кількість робіт вимагає ручної праці. За зростання обсягів будівництва робочі місця будуть створені і в суміжних галузях. Інвестиції в будівництво житла потрібно реалізувати через програму доступної іпотеки на період до 20 років з пільговими ставками на рівні 3-4% річних.

Потрібно компенсувати банкам різницю між 8% ставки рефінансування, 1,5% заробітку та 3-4% надання кредитного ресурсу громадянам України. Щоб отримати іпотеку під 3-4%, потрібно мати на руках власні заощадження в розмірі не меншому ніж 15% від вартості житла.

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– Якщо запрацює доступна іпотека, десятки тисяч людей обміняють свої заощадження на гривню та інвестують їх в нові квартири. Це вже не емісія, а живі гроші, причому, як правило, у валюті. Крім того, повернення вкладених державою інвестицій буде забезпечуватися за рахунок податків від заробітних плат, податкових відрахувань компаній-забудовників і суміжних галузей, компаній, де працюють громадяни, які купують житло, податків щодо купівлі житла (пенсійний фонд, державні мита), податку на нерухомість, – підкреслив Володимир Зубик.

Він також заявив, що інвестиції в іпотеку житла знімають ризик корупційних схем. Якщо інвестувати в дороги та мости, то не уникнути схем, за яких потрапляння великих обсягів грошей в одну компанію загрожує “відкатами”, завищеними кошторисами (оскільки будівництво доріг або мостів дуже монополізовано).

Ніяке Prozorro не зможе до 2-3 монополістів в цій галузі додати ще сотню непов’язаних компаній, щоб виставити лояльні ціни.

Джерело: КорреспонденТ.net