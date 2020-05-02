Виконання обіцянки президента блокують: інвестори Укрбуду звернулися до Зеленського

Чиновники ігнорують виконання рішення президента Володимира Зеленського про те, що будівництва житлових комплексів Укрбуд будуть завершені компанією Київміськбуд.

Про це заявили інвестори житлових комплексів Укрбуд та попросили Зеленського проконтролювати виконання обіцянки, яку він публічно озвучив 12 грудня 2019 року під час прямого ефіру на телебаченні.

Інвестори Укрбуду нагадали, що 40 тис. людей очікують на своє житло.

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– В умовах загальнодержавного карантину, ми дещо обмежені в можливостях висвітлення нашої проблеми, тому користуємося всіма доступними онлайн інструментами, такими як відеозвернення, петиції, тощо.

Але якщо відновлення будівництва не буде розблоковано, то інвестори готові переходити до більш активних і рішучих дій після завершення карантину, – зазначив представник ініціативної групи інвесторів Володимир Ковальчук.

До слова, Факти ICTV писали, чому Київміськбуду буде важко виконати обіцянку Зеленського і добудувати житлові комплекси Укрбуду.