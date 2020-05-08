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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня. Сперше обмеження мали тривати два тижні, але згодом їх продовжили до 24 квітня, а відтак до 11 травня.

На позачерговому засіданні уряду 4 травня Денис Шмигаль заявив, що карантин продовжать до 22 травня, але з 11 травня будуть пом’якшення.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін. З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

Навчальний рік у всіх школах завершиться дистанційно.

У 2019-2020 навчальному році школи не проводитимуть масових заходів, зокрема – останніх дзвінків та випускних вечорів.

Станом на 8 травня в Україні коронавірус виявили у 13 691 людини. З них одужали 2 396 людей, а померли — 340.

За добу зафіксували 507 нових випадків.

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09:23 - 08 травня
504 за добу: в Україні кількість хворих на Covid-19 зросла до 14 195 осіб

За даними ЦГЗ, станом на 9.00 8 травня в Україні 14 195 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 361 летальний, 2 706 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 504 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 514 випадків;
  • Волинська область — 424 випадки;
  • Дніпропетровська область — 652 випадки;
  • Донецька область — 91 випадок;
  • Житомирська область — 480 випадків;
  • Закарпатська область — 644 випадки;
  • Запорізька область — 312 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1078 випадків;
  • Кіровоградська область — 408 випадків;
  • м. Київ — 1721 випадок;
  • Київська область — 935 випадків;
  • Львівська область — 660 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 179 випадків;
  • Одеська область — 583 випадки;
  • Полтавська область — 239 випадків;
  • Рівненська область — 855 випадків;
  • Сумська область — 147 випадків;
  • Тернопільська область — 959 випадків;
  • Харківська область — 478 випадків;
  • Херсонська область — 149 випадків;
  • Хмельницька область — 148 випадків;
  • Чернівецька область — 2097 випадків;
  • Черкаська область — 331 випадок;
  • Чернігівська область — 69 випадків.

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09:00 - 08 травня
У Львові збирають штаб швидкого реагування через різке зростання випадків Covid-19

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що через різке збільшення кількості хворих на коронавірус збирають штаб швидкого реагування.

Він також зазначив, що 65 нових випадків захворювання у Львівській області – це найбільший результат на сьогодні по Україні.

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08:43 - 08 травня

У Львівській області станом на 08.00 зафіксували 65 нових випадків коронавірусу.

Загалом в області 660 підтверджених випадків, 18 людей померли, 138 одужали.

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07:54 - 08 травня
Пункт пропуску Рава-Руська відновлює роботу

З 8 травня відновлює роботу автомобільний пункт пропуску Рава-Руська – Гребенне на українсько-польському кордоні.

Раніше на кордоні з Польщею працював тільки пункт пропуску Краківець – Корчова.

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07:46 - 08 травня
Послаблення карантину: продавців зобов’язали користуватися засобами захисту рук

З 11 травня дозволяється робота установ торгово-побутового обслуговування населення за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, зокрема – обличчя, очей та рук.

Це передбачено змінами до постанови Кабміну про послаблення карантину в Україні (№343 від 4 травня).

У документі наголошується, що дозволяється робота закладів торговельного (лише у магазинах, розташованих у ТРЦ) і побутового обслуговування населення за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками.

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22:25 - 07 травня

Держпродспоживслужба після перевірки дала дозвіл на відкриття 8 травня 13 агропродовольчих ринків Києва:

  1. торгівельний майданчик Феофанівський (вул. Академіка Заболотного 48-А);
  2. ринок Деміївський (вул. Ізюмська, 1);
  3. ТРК Базар на Лісовій (вул. Попудренка, 65);
  4. ринковий комплекс Маяк (вул. Попудренка, 90/2);
  5. КП Володимирський ринок (вул. Антоновича, 115);
  6. ТОВ Печерський ринок (пл. Печерська, 1);
  7. ринок Ілліс (вул. Чорнобильська, 16/80);
  8. КП Бессарабський ринок (Бессарабська площа, 2);
  9. ринок Лівобережний, ПрАТ Дніпровський ринок (вул. Сверстюка, 3);
  10. Т/М Дарниця, ПрАТ Дніпровський ринок (вул. Попудренка, 5);
  11. ТОВ Путь, ринок Шлях (вул. Зодчих, 52/1);
  12. ринок ПП Коллібріс (вул. Л. Курбаса, 6);
  13. ринок Борщагівський, ТОВ ТК Борщагівський (вул. Зодчих, 58).

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22:24 - 07 травня

Послаблення карантину з 11 травня: що дозволили відкрити і які залишаться заборони

 

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21:02 - 07 травня

22 травня ніхто не готовий запустити метрополітен Києва, Харкова та Дніпра.

Про це розповів Фактам ICTV міністр інфраструктури Владислав Криклій.

– Напівміри у нас не працюють. Всі мають дотримуватись обмежень, але ми бачимо, як українці до цього ставляться. Метрополітен є місцем скупчення людей у вагонах та на перонах. Тому ситуацію там важко контролювати. Ми бачимо, чим у східного сусіда (Росію. – Ред.) закінчилась ситуація, коли вони вирішили погратись із відкриттям метро. Висновки ми робимо із тих проблем, які мають наші сусіди, – пояснив Криклій.

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20:28 - 07 травня

Рішення Черкаського міськвиконкому від 30 квітня про послаблення карантину з 1 травня скасував окружний адміністративний суд.

Таке рішення ухвалено за позовом Черкаської обласної державної адміністрації.

– Призупинити дію рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 30.04.2020 р №331 Про відновлення роботи об’єктів торгівлі, сфери послуг, міських парків, скверів та об’єктів спортивної інфраструктури на території міста Черкаси, – йдеться у рішення суду.

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19:25 - 07 травня

Після 22 травня, немає гарантій, що потяги запрацюють повноцінно.

Про це Фактам ICTV заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

– Після 22 травня ми плануємо перші графіки для приміського залізничного транспорту. Далі міжміський, а останнім вже потяги типу Інтерсіті та міжнародні перевезення, – сказав міністр транспорту.

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