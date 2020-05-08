На першому етапі послаблення карантину у Києві дозволять працювати літнім майданчикам кафе та ресторанів.

Щоб їхня робота не заважала боротьбі з коронавірусом, комісія з надзвичайних ситуацій столиці затвердила список вимог, яких заклади мають дотримуватися під час дії обмежувальних заходів.

Які правила мають діяти у закладах громадського харчування?

між столиками має бути відстань 1,5 м;

за одним столиком можуть перебувати не більше двох відвідувачів;

персонал має носити засоби захисту.

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Крім того, міська влада Києва розробить та видасть документи підприємцям, які утримують літні та сезонні майданчики, за спрощеною процедурою.

Міська влада уже підготувала рішення, яке винесе під час найближчої сесії.

– За два робочих дні Департамент містобудування та архітектури видасть нові документи на розміщення відкритим та сезонним майданчикам, які отримували документи у 2019 році. Стосуватиметься така процедура і нових майданчиків, – повідомили у мерії Києва.

Також для таких закладів місцева влада встановить символічну фіксовану суму пайової участі – 1 грн, для літніх майданчиків – до кінця жовтня 2020 року, для сезонних – до кінця грудня 2020 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які послаблення карантинних заходів відбудуться у Києві з 12 травня.

Джерело: Віталій Кличко