З 12 травня у Києві планують послабити карантин. З цього дня столиця увійде у перший етап послаблень обмежувальних заходів.

Про повідомив мер Києва Віталій Кличко.

– Ми наближаємося до 12 травня – дня, з якого у столиці плануємо перший етап послаблення обмежень, – відзначив Віталій Кличко.

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Що відкриється у Києві з 12 травня?

непродовольчі магазини (площею до 300 кв. м);

перукарні та салони краси (не більше 1 клієнта на послугу одночасно);

парки та сквери;

тимчасові споруди (ларьки, заборонено вживати їжу та напої на місці);

невеликі виробництва непродовольчих товарів і підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги);

адвокатські та нотаріальні бюро, зможуть працювати аудитори;

автокінотеатри, музеї під відкритим небом та бібліотеки (без роботи читальних залів).

За словами Кличко, співробітники цих закладів та відвідувачі мають дотримуватися правил безпеки.

На першому етапі залишаться зачиненими ТРЦ, школи, дитячі садочки, дитячі майданчики, прибережні зони відпочинку.

У Києві також збільшать кількість громадського транспорту, але метро залишиться зачиненим.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві на коронавірус за останню добу захворіли 46 осіб.