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Відкривають зовнішні і внутрішні кордони: як світ виходить з карантину

Британцям з наступного тижня дозволять ходити на роботу та гуляти у парках, у Франції карантин послабили напередодні, деякі країни відкривають кордони. А от у Сполучених Штатах вірус і далі шириться активно, як і безробіття.

У Франції, за останні 5 днів, кількість смертей знову зросла – за добу недуга забрала 263 людини. Напередодні країна послабила карантинні заходи – запрацювали підприємства, магазини, невеликі музеї і бібліотеки, всі за умови заходів безпеки. Люди, скучили за живим спілкуванням, одразу в перший же день послаблення, групи парижан висипали на набережну й, ігноруючи соціальну дистанцію, ласували пивом та вином. МВС у відповідь запровадило заборону вживати алкоголь на набережних.

А в Каннах правоохоронці на човнах ловили серферів, які спокусилися погодою та хвилями і вийшли покататися, попри заборону влади відвідувати пляжі.

Потроху відкривають кордони не лише внутрішні, але й зовнішні – щоб порятувати економіку. Напередодні так зробили Литва і Польща. Поки пускають лише працівників, підприємців та студентів. Їм не потрібно буде відбувати двотижневу ізоляцію після в’їзду. Мету поїздки потрібно буде підтвердити відповідними документами.

Прагне втримати на своїй території трудових мігрантів і Італія. Влада планує легалізувати приблизно півмільйона іноземців які працюють у сільському господарстві, на будівництві та доглядають хворих і літніх людей. Їм нададуть право на півроку проживання в країні, поки вони підшукують роботу.

Факти ICTV раніше писали про те, що ВООЗ стурбована послабленням карантину і застерігає від другої хвилі коронавірусу.

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