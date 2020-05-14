Заробітчани пакують валізи: як Прикарпаття виходить з карантину

На Прикарпатті вже зафіксовано 65 смертей через ускладнення, викликані Covid-19, однак українці вже чекають першої можливості, щоб поїхати на роботу замежі своєї країни.

В Івано-Франківську люди уже активно вийшли з карантину, а про обмеження нагадують хіба захисні маски на обличчях перехожих, рукавички офіціантів у кав’ярнях та відсутність громадського транспорту.

Містяни почуваються досить вільно. Літні майданчики – працюють, а заробітчани вже пакують валізи і вважають, що закриті кордони не стануть їм на заваді.

Напередодні в Івано-Франківській центральній міській лікарні померла 19-річна дівчина, у якої майже місяць тому діагностували Covid-19.

Жодних супутніх захворювань не було, але пацієнтка перебувала у важкому стані – у неї двічі зупинялося серце, її реанімували та підключали до апарату ШВЛ, але марно. Дівчина померла.

– Це наймолодша людина з Covid-19, яка померла в нас в області починаючи від березня, – зазначив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Федоров.

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