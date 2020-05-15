Кредити онлайн дедалі більше набирають популярності в Україні, оскільки карантин вніс вагомі зміни у життєвий ритм людей.

Ускладнює ситуацію обмеження пересування вулицями. Вихід зі становища – звернення до банку або в мікрофінансову організацію, які видають кредити в режимі онлайн.

Не виходячи з дому, всього за кілька хвилин можна оформити договір і отримати кредит онлайн на карту.

Як отримати кредит онлайн в банку

Банківські установи пропонують оформлення кредиту онлайн в тому випадку, якщо ви є клієнтом установи. Наприклад, послуга швидкий кредит у Альфабанку дозволяє отримати до 300 тис. грн на картку онлайн.

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Для цього потрібно перейти за цим посиланням та зробити три кроки:

заповнити заявку, вказавши – ім’я та прізвище та по-батькові, мобільний телефон, ІПН, місце працевлаштування та місто проживання;

надіслати заявку, натиснувши на відповідну кнопку;

дочекатись відповіді оператора кол-центру та пояснити своє прохання про кредит.

За схожою схемою видає кредити Пумб.

Призупинили видачу онлайн кредитів на час карантину державні Приватбанк та Ощадбанк.

Як отримати кредит онлайн в МФО

У мікрофінансових організацій для оформлення кредиту потрібен тільки паспорт та ідентифікаційний код. Не потрібно надавати відомості про роботу або залучати поручителів.

Наприклад у компанії Moneyveo для оформлення потрібно обрати суму та натиснути кнопку взяти кредит.

Далі потрібно ввести:

ім’я та прізвище та по-батькові;

мобільний телефон;

електронну пошту та придумати пароль;

Після реєстрації – вказати номер картки та час погашення кредиту. Через кілька хвилин менеджер передзвонює для уточнення особистих даних. Гроші прийдуть на картку упродовж 30 хв.

Кредитні кошти в МФО видають громадянину України від 18 років, незважаючи на кредитну історію.

На що звернути увагу під час оформлення кредиту онлайн

– Проблеми банківського оформлення кредиту онлайн в Україні – людина повинна бути клієнтом банку і мати чисту кредитну історію. Переваги банків – відсотки кредиту менші. Серед переваг мікрофінансових організацій – мінімум документів та гроші зарахують на картку протягом години від початку заповнення документів. Але відсотки у МФО будуть не 10-15% як у банку, а більше 35%, – каже АТрас Дзех, фінансовий консультант.

Як писали Факти ICTV, 80% відмов у видачі кредиту банками відбуваються через негативну кредитну історію. Усіх прохачів оцінюють через процедуру скорингу – перевірку кредитної історії.