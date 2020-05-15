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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Як отримати кредит онлайн

Кредити онлайн дедалі більше набирають популярності в Україні, оскільки карантин вніс вагомі зміни у життєвий ритм людей.

Ускладнює ситуацію обмеження пересування вулицями. Вихід зі становища – звернення до банку або в мікрофінансову організацію, які видають кредити в режимі онлайн.

Не виходячи з дому, всього за кілька хвилин можна оформити договір і отримати кредит онлайн на карту.

Як отримати кредит онлайн в банку

Банківські установи пропонують оформлення кредиту онлайн в тому випадку, якщо ви є клієнтом установи. Наприклад, послуга швидкий кредит у Альфабанку дозволяє отримати до 300 тис. грн на картку онлайн.

Читайте: Як оформити карту Приватбанку онлайн

Для цього потрібно перейти за цим посиланням та зробити три кроки:

  • заповнити заявку, вказавши – ім’я та прізвище та по-батькові, мобільний телефон, ІПН, місце працевлаштування та місто проживання;
  • надіслати заявку, натиснувши на відповідну кнопку;
  •  дочекатись відповіді оператора кол-центру та пояснити своє прохання про кредит.

Як отримати кредит онлайн

За схожою схемою видає кредити Пумб.

Призупинили видачу онлайн кредитів на час карантину державні Приватбанк та Ощадбанк.

Як отримати кредит онлайн в МФО

У мікрофінансових організацій для оформлення кредиту потрібен тільки паспорт та ідентифікаційний код. Не потрібно надавати відомості про роботу або залучати поручителів.

Наприклад у компанії Moneyveo для оформлення потрібно обрати суму та натиснути кнопку взяти кредит.

Як отримати кредит онлайн

Далі потрібно ввести:

  • ім’я та прізвище та по-батькові;
  • мобільний телефон;
  • електронну пошту та придумати пароль;

Після реєстрації – вказати номер картки та час погашення кредиту. Через кілька хвилин менеджер передзвонює для уточнення особистих даних. Гроші прийдуть на картку упродовж 30 хв.

Кредитні кошти в МФО видають громадянину України від 18 років, незважаючи на кредитну історію.

На що звернути увагу під час оформлення кредиту онлайн

– Проблеми банківського оформлення кредиту онлайн в Україні – людина повинна бути клієнтом банку і мати чисту кредитну історію. Переваги банків –  відсотки кредиту менші. Серед переваг мікрофінансових організацій – мінімум документів та гроші зарахують на картку протягом години від початку заповнення документів. Але відсотки у МФО будуть не 10-15% як у банку, а більше 35%, – каже АТрас Дзех, фінансовий консультант.

Як писали Факти ICTV, 80% відмов у видачі кредиту банками відбуваються через негативну кредитну історію. Усіх прохачів оцінюють через процедуру скорингу – перевірку кредитної історії.

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