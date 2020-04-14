80% відмов у видачі кредиту банками відбуваються через негативну кредитну історію.
Усіх прохачів оцінюють через процедуру скорингу – перевірку кредитної історії.
– Кредитна історія – це інформація про всі ваші кредити та про успіх їх погашення.. Її веде Українське бюро кредитних історій на основі інформації, яку отримує від банків та страхових компаній, – каже експерт із кредитування Тарас Дзех.
Читайте: Як дізнатися борги по кредитах і кредитну історію
Кредитний рейтинг також можна перевірити самотужки через сайт банку або мобільні додатки.
Також потрібно уважно вивчити договір, який пропонує фінансова установа.
– Варто чітко дізнатись, яка процентна ставка у банку на потрібну суму кредиту. Це потрібно, щоб сплачувати одну і ту саму суму впродовж всього терміну погашення, – говорить експерт.
Для початку у фінустанову потрібно принести:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний номер;
- довідку про доходи.
Якщо сума кредиту велика, банк може вимагати назвати двох поручителів, які є фінансово стабільні.
Ще один варіант віддати під заставу майно.
Раніше Факти ICTV писали, як отримати кредит, вже маючи кредит. Це реально, але для цього потрібно довести банку, що позичальник платоспроможний