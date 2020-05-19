Дитячі садочки відкриватимуться з 25 травня за умови, якщо в області спостерігатимуться певні епідемічні критерії.

– Якщо в області є пом’якшення, немає зростання захворюваності, не заповнюються ліжка у лікарнях і проводиться належне тестування, дозволять відкривати садочки, – заявив Віктор Ляшко.

Також він зазначив, що відновлення роботи садочків та громадського транспорту було прив’язано для того, щоб батьки могли працювати і було де залишати дітей. Проте дитячі садки відкриватимуться за певних умов.

Читайте: Транспорт, дитсадки та готелі: що запрацює після ослаблення карантину 22 травня

Міністерство охорони здоров’я надало рекомендації щодо правил роботи дошкільних закладів освіти на період карантину:

дитину батьки передають вихователю на вулиці на території дитсадку;

батьки чи особи, які супроводжують дитину повинні бути у респіраторах чи захисних масках;

на вході до дошкільного навчального закладу мають бути антисептики тощо.

Також Віктор Ляшко повідомив, що обговорюється зміщення робочих графіків на підприємствах та розподілення відвідування дитячих садків на зміни, аби уникнути великого скупчення людей у громадському транспорті та дітей у закладах.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що в Україні введуть три критерії, від яких буде залежати вихід з карантину у регіонах.