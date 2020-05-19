Вихід з карантину в регіонах залежатиме від трьох критеріїв – МОЗ

В Україні введуть три критерії, від яких буде залежати вихід з карантину у регіонах.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Карантин після 22 травня продовжать, але він буде адаптивним.

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Критерії:

захворюваність за останні 7 днів на 100 тис. населення;

заповненість ліжок у лікарнях не повинна перевищувати 50%;

кількість тестувань, які проводяться в кожному регіоні.

Кожен етап пом’якшення триватиме 10 днів.

– Ці етапи ми вводитимемо 22 травня, 1 червня, 10 червня й 21 червня, – заявив Степанов.

Як писали Факти ICTV, МОЗ не може спрогнозувати, скільки Україна перебуватиме на плато поширення коронавірусу.