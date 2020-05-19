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Факти / Україна

Можливо, карантин скасуємо: Ляшко назвав умову

Міністерство охорони здоров’я не може спрогнозувати, скільки Україна перебуватиме на плато поширення коронавірусу.

Про це не можна сказати точно, оскільки медики донині не знають, як поводитиме себе коронавірус влітку, заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Через непрогнозованість поширення вірусу карантин в Україні триватиме щонайменше до 22 травня, однак він буде адаптивним і з пом’якшеними протиепідемічними заходами.

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– Можливо, буде стрімке зниження кількості випадків, і карантин ми скасуємо, – заявив Ляшко в ефірі українського телеканалу.

Як повідомлялося, метрополітен і дитячі садки в Україні відновлять роботу з 25 травня.

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