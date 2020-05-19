Коронавірус в Україні на 19 травня продовжує поширюватися. У країні зафіксовано 18 876 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них 548 летальних, 5632 пацієнти одужало.

За добу зафіксовано 260 нових випадків, 356 осіб одужали, 13 померли.

Станом на ранок 19 травня до Центр громадського здоров’я надійшло 945 повідомлень про підозру на Covid-19. Від початку 2020 року вже зафіксовано 47 174 таких повідомлення.

Коронавірус є у таких областях:

Вінницька область — 751 випадок;

Волинська область — 635 випадків;

Дніпропетровська область — 843 випадки;

Донецька область — 131 випадок;

Житомирська область — 573 випадки;

Закарпатська область — 911 випадків;

Запорізька область — 385 випадків;

Івано-Франківська область — 1235 випадків;

Кіровоградська область — 445 випадків;

м. Київ — 2359 випадків;

Київська область — 1245 випадків;

Львівська область — 1098 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 263 випадки;

Одеська область — 784 випадки;

Полтавська область — 264 випадки;

Рівненська область — 1188 випадків;

Сумська область — 164 випадки;

Тернопільська область — 1081 випадок;

Харківська область — 816 випадків;

Херсонська область — 168 випадків;

Хмельницька область — 267 випадків;

Чернівецька область — 2742 випадки;

Черкаська область — 376 випадків;

Чернігівська область — 110 випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Статистика коронавірусу МОЗ

Загалом в Україні зафіксовано 1 348 хворих на коронавірус дітей та 3 696 інфікованих медиків.

На амбулаторному лікуванні перебувають 12 898 пацієнтів, серед яких 1 114 дітей та 3 025 медпрацівників.

Серед виявлених випадків госпіталізації потребували 5 978 осіб, зокрема, 234 дитини та 671 медик.

До апарату штучної вентиляції легенів підключили 245 осіб, зокрема 21 медика. Також такої допомоги потребувала одна дитина.

Внаслідок ускладнень Covid-19 із життя пішли 548 людей, зокрема, 27 медпрацівників.

Загалом 5 276 пацієнтів побороли коронавірус, зокрема, 1445 медпрацівників.

Вік інфікованих коронавірусом людей:

0-17 років – 7%;

18-29 років – 12%;

30-49 років – 36%;

50-69 років – 37%;

70+ років – 9%.

Стать інфікованих коронавірусом людей:

жінки – 58%; чоловіки – 42%.