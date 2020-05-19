У Луцьку під вежею князів Чарторийських виявили підземні кімнати.
Їх знайшли під час реалізації проекту Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Любліна та Луцька. Він здійснюється в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.
У міськраді зазначили, що про ці приміщення не було раніше відомо і описи кімнат в історичній літературі відсутні.
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У майбутньому будуть проведені дослідження знахідки.
У Луцьку під замком XIV-XV століття знайшли підземні кімнати / 5 фотографий
Нагадаємо, вежа Чарторийських є єдиною вцілілою вежею XIV-XV століття Окольного замку Луцька.
Джерело: Луцька міська рада