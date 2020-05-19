Убивство Окуєвої: прокуратура повідомила про підозру громадянину РФ

Організатору вбивства учасниці АТО Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва оголосили про підозру.

Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

У відомстві уточнили, що підозрюваний – уродженець Чечні, громадянин Російської Федерації.

– Він підшукав на території України кілерів, які в подальшому розстріляли автомобіль (з Окуєвою і Осмаєвим. – Ред.), – йдеться у повідомленні.

Читайте: Вбивство Окуєвої: підозрюваний у справі незаконно отримав громадянство

Нагадаємо, замах на Окуєву та Осмаєва стався 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха Київської області. Від прицільних пострілів з автоматичної зброї калібру 7,62 Окуєва загинула, Осмаєва було поранено.

Виконавців злочину було затримано в січні 2020 року. До складу групи загалом входили семеро осіб.

Водночас підозрюваного в замаху на Окуєву і Осмаєва передали в ОРДЛО в рамках обміну полоненими 29 грудня 2019 року.