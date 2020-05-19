В готелях Одеси знизились ціни, зростає попит на котеджі та бази відпочинку – експерт

В Одесі у три- і чотиризіркових готелях вартість проживання скоротилася в два рази, порівняно з аналогічним періодом у 2019 році, і тепер в середньому становить 650 грн на добу ($24).

Про це повідомив засновник компанії, яка управляє Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

Він зазначив, що це безпрецедентно низький показник за останні 20 років. В аналогічний період минулого року такий номер коштував мінімум удвічі дорожче, у 2013 році – у три рази дорожче.

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Крім того, цьогоріч готелі не розраховують на гостей з інших країн.

Однак Артур Лупашко додав, що позитивна динаміка може спостерігатися у готелях котеджного типу і базах відпочинку.

Адже вони вже з квітня користуються високим попитом і виросли в ціні до 50%. Частину з них навіть уже забронювали на все літо гості, які зазвичай відпочивали влітку на Кіпрі, в Іспанії або Італії.

До слова, раніше Факти ICTV писали, чи варто подорожувати влітку і який відпочинок обрати.