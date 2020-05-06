Комаровський сказав, чи варто подорожувати влітку і який відпочинок обрати

Подорожувати нинішнім літом можна, якщо правильно підібрати спосіб відпочинку і дотримуватися протиепідемічних заходів.

– У гори – чудово, ходити в музеї – не дуже, – розповів педіатр Євген Комаровський і додав, що “круїз на сьогоднішній день порадити не може”.

За словами телеведучого, важливий підбір транспорту, на якому люди збираються подорожувати.

– Літак має краще систему вентиляції, тому краще обрати його, ніж автобус. Водночас не відомо, чи підженуть в аеропорту три автобуси, замість одного, щоб доставити людей до літака, – сказав Комаровський.

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Найкращим видом транспорту для подорожей у нинішніх умовах лікар вважає автомобіль.

– Ви обираєте собі попутників, самі думаєте, де зупинятися, можете обрати ресторан, де можна поїсти, наприклад, на вулиці, – пояснив Комаровський.