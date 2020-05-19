Відкриття метро у Харкові може відбутись 25 травня.

Відновлення роботи метрополітену відбуватиметься у рамках пом’якшення обмежувальних заходів та залежатиме від епідеміологічної ситуації у місті.

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Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– З 25 травня уряд планує дозволити роботу дитячих садочків, а також роботу метрополітену в тих містах, де буде дозволяти епідеміологічна ситуація. Тут уже будемо працювати спільно з місцевою владою, – сказав прем’єр.

Мер міста Геннадій Кернес заявив, що вважати метро місцем поширення коронавірусу неправильно. У метрополітені можна організувати перевезення пасажирів з урахуванням дотримання санітарних норм і запобігти скупченню людей.

Також він зазначив, що метро у Харкові зможе відкритися для пасажирів через годину після ухвалення відповідного рішення Кабміном.

Харківське метро припинило свою роботу 17 березня через поширення коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, що карантин в Україні продовжено до 22 травня.

Джерело: Харківська міська рада, Кабмін