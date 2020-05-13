PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Метро у Києві, Харкові та Дніпрі не відкриються одночасно – Ляшко

Відновлення роботи метрополітену у Києві, Харкові та Дніпрі після 25 травня, швидше за все, неможливо в один день, з огляду на епідемічну ситуацію в кожному з цих міст, вважає заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Я не можу гарантувати, що вони всі відкриються в один момент. Ми ухвалимо рішення в уряді, що з такого-то числа можна відкривати метро. Це не означає, що всі три відкриємо одночасно, – заявив він в ефірі UA: Українське радіо.

Ляшко також заявив, що проти введення допуску в метро за спецперепустками.

ЧитайтеШмигаль сказав, коли в Україні відкриють метро і запрацює міжміський транспорт

За його словами, пред’явлення спецперепусток створить натовп перед турнікетами, а це може бути гірше, ніж в самому вагоні.

Нагадаємо, вранці мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з пропозицією відкрити метро в Києві з 25 травня.

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка