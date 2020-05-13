Метро у Києві, Харкові та Дніпрі не відкриються одночасно – Ляшко

Відновлення роботи метрополітену у Києві, Харкові та Дніпрі після 25 травня, швидше за все, неможливо в один день, з огляду на епідемічну ситуацію в кожному з цих міст, вважає заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Я не можу гарантувати, що вони всі відкриються в один момент. Ми ухвалимо рішення в уряді, що з такого-то числа можна відкривати метро. Це не означає, що всі три відкриємо одночасно, – заявив він в ефірі UA: Українське радіо.

Ляшко також заявив, що проти введення допуску в метро за спецперепустками.

Читайте: Шмигаль сказав, коли в Україні відкриють метро і запрацює міжміський транспорт

За його словами, пред’явлення спецперепусток створить натовп перед турнікетами, а це може бути гірше, ніж в самому вагоні.

Нагадаємо, вранці мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з пропозицією відкрити метро в Києві з 25 травня.