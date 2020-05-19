PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Wizz Air виплатить 100% компенсації за 50 зірваних рейсів (СПИСОК)

Лоукостер Wizz Air виплатить 100% компенсації за 50 зірваних рейсів. Сума виплат може сягати від €250 до €400.

Щоб отримати кошти потрібно перейти за посиланням і подати заявку.

Зокрема, серед 50 напрямків компенсацію можна отримати за такі рейси з Києва та Львова:

  • W67302/19.02.2020 — Дортмунд-Київ
  • W61568/17.02.2020 — Київ-Варшава
  • W66714/10.02.2020 — Львів-Ларнака
  • W66715/10.02.2020 — Ларнака-Львів
  • W68018/10.02.2020 — Львів-Вільнюс
  • W66278/21.01.2020 — Вільнюс-Київ
  • W66277/21.01.2020 — Київ-Вільнюс
  • W61843 /04.01.2020 — Вроцлав-Львів

Читайте: МАУ закрила продаж квитків на міжнародні рейси до 1 липня

Повний список 50 рейсів можна переглянути на сайті.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що Wizz Air з 1 липня відкриває нову базу у Львові та запускає сім нових маршрутів з України.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка