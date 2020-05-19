Лоукостер Wizz Air виплатить 100% компенсації за 50 зірваних рейсів. Сума виплат може сягати від €250 до €400.

Щоб отримати кошти потрібно перейти за посиланням і подати заявку.

Зокрема, серед 50 напрямків компенсацію можна отримати за такі рейси з Києва та Львова:

W67302/19.02.2020 — Дортмунд-Київ

W61568/17.02.2020 — Київ-Варшава

W66714/10.02.2020 — Львів-Ларнака

W66715/10.02.2020 — Ларнака-Львів

W68018/10.02.2020 — Львів-Вільнюс

W66278/21.01.2020 — Вільнюс-Київ

W66277/21.01.2020 — Київ-Вільнюс

W61843 /04.01.2020 — Вроцлав-Львів

Читайте: МАУ закрила продаж квитків на міжнародні рейси до 1 липня

Повний список 50 рейсів можна переглянути на сайті.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що Wizz Air з 1 липня відкриває нову базу у Львові та запускає сім нових маршрутів з України.