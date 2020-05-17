МАУ закрила продаж квитків на міжнародні рейси до 1 липня

Українська авіакомпанія МАУ закрила продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня.

Про це повідомив президент МАУ Євген Дихне.

За його словами, таке рішення було прийнято після оцінки розвитку ситуації, яка виявилася плачевною. Галузь зможе вийти на показники, які планувалися на 2020 рік, тільки в 2023 році.

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В першу чергу відновляться середньомагістральні перельоти і це вплине на структуру флоту авіакомпаній, які будуть виводити старі і далекомагістральні літаки.

Дихне додав, що криза змінить сервіс в аеропортах і на борту літаків. Зокрема, тимчасово закриють бізнес-зали і Duty Free, а на рейсах заборонять перевезення ручної поклажі в салоні. Замість гарячого харчування продаватимуть тільки упаковані страви.

Нагадаємо, МАУ анонсувала ще кілька рейсів для повернення українців додому. На кожному з напрямків зафіксовано єдину вартість квитка.

Джерело: Avianews