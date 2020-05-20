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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Кредити стане брати легше: Зеленський обіцяє “дотиснути банки”

Держава вже рік працює над тим, щоб українці могли легко брати у банках доступні кредити.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції 20 травня.

– Державна програма кредитування 5-7-9% запрацювала. Також ми дотиснемо банківську систему, зважаючи, що вона у нас дуже незалежна. Банки будуть не настільки обережними під час видавання кредитів населенню.

Населенню треба допомагати, бо криза не в Україні, а криза у світі, – сказав лідер держави.

Читайте: Зеленський дає прес-конференцію за підсумками року президентства (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Як повідомлялося, 15 квітня уряд збільшив максимальну суму позики до 3 млн грн.

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