Кредити стане брати легше: Зеленський обіцяє “дотиснути банки”

Держава вже рік працює над тим, щоб українці могли легко брати у банках доступні кредити.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції 20 травня.

– Державна програма кредитування 5-7-9% запрацювала. Також ми дотиснемо банківську систему, зважаючи, що вона у нас дуже незалежна. Банки будуть не настільки обережними під час видавання кредитів населенню.

Населенню треба допомагати, бо криза не в Україні, а криза у світі, – сказав лідер держави.

Читайте: Зеленський дає прес-конференцію за підсумками року президентства (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Як повідомлялося, 15 квітня уряд збільшив максимальну суму позики до 3 млн грн.