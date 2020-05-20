Президент України Володимир Зеленський дає прес-конференцію за підсумками року на посаді.

Вона проходитиме 20 травня у парковій частині Маріїнського палацу, старт – о 10.30.

В Офісі президента зазначили, що через карантин кількість представників ЗМІ, які зможуть поспілкуватись з президентом, буде обмеженою. Від одного медіа очікують одного журналіста та одного фотографа або відеооператора.

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Прес-конференцію Володимира Зеленського транслюватимуть у соцмережах на офіційних сторінках Офісу президента.

Також онлайн-трансляцію проводитимуть Факти ICTV.

31 грудня 2018 року за кілька хвилин до Нового року Володимир Зеленський звернувся до українців з оголошенням про те, що він балотуватиметься на президентських виборах.

До слова, чутки про те, що Зеленський планує стати главою держави, з’явилися після виходу в світ серіалу Слуга народу.

У першому турі президентських виборів Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів, отримавши перше місце.

У другому турі він змагався з п’ятим президентом України Петром Порошенко.

У другому турі виборів, Зеленський набрав, згідно з остаточними результатами ЦВК України, 73,22% голосів, що стало для країни абсолютним рекордом.

Інавгурація Володимира Зеленського відбулася 20 травня 2019 року.

Раніше Факти ICTV писали, що третина українців оцінює перший рік президентства Володимира Зеленського на відмінно або добре, майже 40% – задовільно, близько третини – незадовільно або жахливо.