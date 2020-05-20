Президент Володимир Зеленський зізнався, що йому не вистачить одного терміну для виконання передвиборних обіцянок.

Про це заявив на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

– Одного терміну не вистачить, – сказав Зеленський відповідає на питання про розбудову інфраструктурних об’єктів.

Під час початку конференції президента також відповів на запитання про другий термін.

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– Якщо буде велика підтримка народу України – я буду думати, – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський каже, що за рейтингами не ”гониться”.

– Якщо б зараз

Раніше президент Зеленський заявляв, що прийшов тільки один термін і не має наміру балотуватися далі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що за рік президентства ще не багато встиг зробити.